Nie minął jeszcze rok, od kiedy Kverneland wszedł w technologię pielników, a już norweski producent integruje z nimi kolejne zabiegi. W jednym przejeździe z kultywatorem, będzie można również pryskać i wysiewać nawóz.

Pokazy maszyn Kverneland w niemieckim Soest nie mogły odbyć się bez pielników, które na nowo powracają na pola – głównie z powodu kurczących się możliwości chemicznego odchwaszczania. Nie mniej ważne, są również inne korzyści, jakie niesie ze sobą ta technologia. Są to m.in. napowietrzanie i możliwości retencyjne wody w glebie.

Dostrzegł to Kverneland wprowadzając pielniki do swojej oferty. Na tym jednak działanie norweskiego producenta się nie zakończyło, gdyż maszyny zaczęto rozwijać o kolejne możliwości.

Możliwości pielników jest wiele

Na poletkach zobaczyliśmy dwa sztandarowe modele Kvernelanda - Helios, o którym pisaliśmy we wcześniejszym artykule:

Oraz maszynę Onyx, którą mieliśmy okazję testować pod koniec czerwca w jednym z mazowieckich gospodarstw:

Te pielniki charakteryzują się prostotą wykonania, czy też samego pielenia, jednak ich wyjątkową cechą jest to, że w odróżnieniu od pielników z dawnych lat, Onyxem steruje innowacyjna technologia. System Lynx – bo tak nazywa się interfejs w zestawie z kamerami – analizuje uprawę kolorymetrycznie. Do tego można wyposażyć kultywator z czujniki do upraw rozwiniętych i pracować nawet w nocy – Onyx oświetla pielony obszar światłem LED.

We wrześniu maszyny wchodzą oficjalnie do sprzedaży. Natomiast od kolejnego, 2024 r. kultywatory będą mogły jeszcze więcej.

Odchwaszczanie i nawóz jednocześnie

W połączeniu z przednimi zbiornikami, będzie można podczas odchwaszczania pielnikiem pielęgnować uprawy nawozem, zarówno stałym, jak i płynnym.

Kverneland ma zamiar udostępnić swoje pielniki, które w jednym przejeździe będą również wykonywać dodatkowe zabiegi w dwóch w kombinacjach:

Pielnik Onyx połączony zostanie z opryskiwaczem iXtra LiFe do opryskiwania pasmowego lub aplikacji płynnych nawozów.

Drugą opcją będzie połączenie maszyny z Kverneland a-drill i f-drill, w których możliwe będzie jednoczesne stosowanie nawozów stałych lub roślin towarzyszących.

Na filmie widać, jak kultywator oprócz demonstracji odchwaszczania za pomocą redlic, aplikuje również oprysk.

Onyx działa w uprawach rzędowych i zbożach

Kultywator międzyrzędowy Onyx jest wyposażony w podwójną ramę w kształcie litery H, wyróżnia się maksymalną sztywnością i zdolnością adaptacji nawet do 12,5 cm szerokości rzędów. W pielniku jest prowadzona stała kontrola głębokości na całej szerokości roboczej.

Lemiesze, jakie można dobrać z gamy, wykonane są z materiałów Hardox i węglika wolfarmu. W zależności od potrzeby, maszynę można uzbroić w dyski tnące, deflektory boczne i gwiazdy odchwaszczające.

Pomimo deszczowej aury, międzynarodowe spotkanie prasowe Kverneland w Soest w Północnej Westfali zakończyło się powodzeniem - w pokazie uczestniczył również pielnik Onyx. Na zdjęciu wersja ze zbiornikiem a-drill fot. AdK

Każdy element działa niezależnie. W przypadku wyposażenia w Section Control, do 13 sekcji jest automatycznie podnoszonych przez Isobus.