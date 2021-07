Odkurzacz do... owadów

Firmy na całym świecie poszukują nowych rozwiązań w zakresie mechanicznego zwalczania szkodników. Ciekawą propozycję przedstawiła firma Traktor Coastal.

Ta amerykańska firma opracowała urządzenie Bug-Vac. Dzięki jego użyciu można kontrolować szkodniki zarówno w uprawach rzędowych jaki łanowych.

Zasada działania urządzenia opiera się na pracy wentylatorów, które z dużą siłą zasysają powietrze wraz ze szkodnikami z roślin. Następnie powietrze jest wyrzucane do góry przez system kratek, które mechanicznie uszkadzają szkodniki. Wentylatory są napędzane hydraulicznie, korzystają przy tym z własnej hydrauliki montowanej na tylnym TUZ-ie ciągnika i napędzanej od WOM ciągnika.

Zespół wentylatorów jest montowany na ładowaczu czołowym ciągnika tak, by można było łatwo ustawiać wysokość pracy maszyny. Całość można zamontować na składanej hydraulicznie ramie o szerokości 5 metrów.

Każdy wentylator pracuje w tzw. kapturze, który może mieć szerokość od 100 do 200 cm. Kaptury można montować na ramie osiągając przy Sam kaptur jest wykonany z aluminium wzmacnianego stalą nierdzewną co zapewnia jego długą żywotność. Maszyna została pomyślana jako narzędzie do wykorzystania w uprawach ekologicznych, ale oczywiście można je wykorzystać także w uprawach konwencjonalnych.

Jak podkreśla producent, urządzenia w uprawie truskawek udało się osiągnąć 98 proc. skuteczności zwalczania szkodników.