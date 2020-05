Odroczenie płatności - rozwiązanie John Deere w czasie kryzysu

John Deere Financial przygotował pakiet pomocowy zarówno dla obecnych, jak i nowych klientów. W ramach proponowanej pomocy producent oferuje odroczenie płatności, lub zmianę harmonogramu spłat aktualnych zobowiązań.

W czasie niepewności, z którym obecnie mamy do czynienia zdecydowanie spada tempo realizowanych inwestycji przez rolników. Producenci maszyn przygotowują rozwiązania, które mają pomóc ich klientom w sytuacji kryzysowej.

Komfort w planowaniu finansów

Obecna sytuacja związana z koronawirusem, która dodatkowo została pogłębiona występującą suszą z pewnością wpłynie nie tylko na kondycję światowej gospodarki, ale również na sytuację ekonomiczną poszczególnych rolników.

Rozwiązanie w postaci oferty przedsezonowej, w ramach której rolnicy mogą zakupić maszyny sezonowe, tj. kombajny, opryskiwacze samojezdne i sieczkarnie, a ich spłatę rozpocząć nawet 18 miesięcy od odbioru maszyny John Deere wprowadził już przeszło dwa lata temu.

Przykładem rolnika, który w ubiegłym roku skorzystał z zakupu kombajnu zbożowego z opcją karencji jest pan Jakub Rybczak z powiatu ostrzeszowskiego. Łączy on prowadzenie gospodarstwa ze świadczeniem usług, a nowy sprzęt miał pomóc w rozwoju działalności.

Rybczak zwraca uwagę, że takie rozwiązanie pozwala mu nie stresować się pierwszym sezonem, bo spłatę rozpocznie dopiero po żniwach 2020, a zlecenia już znalazł.

Kup ciągnik teraz, zapłać za rok

John Deere Financial, aby pomóc przejść przez ten trudny czas rolnikom, przygotował nowe zasady finansowania małych i średnich ciągników serii 6, 7 i 8. Rolnicy od maja mogą zamawiać maszyny korzystając przy tym z odroczonej spłaty kapitału nawet o 12 miesięcy.

- Dzięki temu przez najbliższy rok będą mogli ograniczyć wydatki inwestycyjne, zakumulować środki, a spłatę zadłużenia rozpocząć nawet po żniwach 2021 kiedy zakładamy, że sytuacja będzie już bardziej stabilna – mówi Agnieszka Dzięcielska, menedżer sprzedaży w John Deere Financial.

W praktyce, do momentu odbioru ciągnika, rolnik nie ponosi absolutnie żadnych kosztów. Przy odbiorze maszyny wymagana jest płatność na poziomie 15 proc. wkładu własnego, który może pochodzić z dotacji unijnej, bądź oddana w rozliczeniu maszyna używana. Przez kolejne 12 miesięcy spłacane są jedynie odsetki. Spłata pierwszej raty kapitałowo-odsetkowej ma miejsce dopiero w 13-tym miesiącu od odbioru ciągnika.

Klient ma do wyboru 3 harmonogramy spłaty rat: miesięczny, kwartalny i półroczny. Maksymalny okres kredytowania wynosi 9 lat, co w połączeniu z 12 miesięcznym okresem karencji oznacza dla klienta finansowanie na maksymalnie 10 lat.

Z takiego finansowania skorzystali już pierwsi rolnicy, jednym z nich jest pan Bogdan z powiatu biłgorajskiego. Planuje on odbiór ciągnika we wrześniu bieżącego roku, co w jego przypadku oznacza możliwość spokojnego zaplanowania wydatków i przychodów ze żniw 2020 i 2021.

Pomoc dla obecnych klientów

Programem wsparcia oprócz nowych klientów, objęci są również obecni klienci. Rolnicy, którzy dotychczas kupili maszyny rolnicze w ramach finansowania fabrycznego, przy użyciu kredytu, lub leasingu mogą skorzystać z restrukturyzacji kredytów w partnerskim dla John Deere’a banku Credit Agricole. Będą oni mogli zawiesić spłatę części kapitałowej lub części odsetkowej raty, bądź zawiesić raty kapitałowo-odsetkowe na okres do pół roku.

– Klienci korzystający z produktów leasingowych John Deere Financial mają dostępną procedurę tzw. leasingu swobodnego tj. możliwość samodzielnej zmiany harmonogramu spłaty rat (jeśli leasing trwa min. 6 m-cy): obniżenia raty o połowę na 6 miesięcy lub obniżenia raty do 1 zł na 3 miesiące. Żadne z powyższych rozwiązań nie wpływa na przyszłą ocenę zdolności kredytowych naszych Klientów – tłumaczy Paulina Anikowska z John Deere Financial.

Powtórka z rozrywki

To nie pierwsza tego typu akcja amerykańskiego producenta. W czasie Wielkiego Kryzysu przełomu lat 20. i 30. John Deere wydłużył terminy płatności za już sprzedany ciągniki i maszyny rolnicze. Wówczas w latach 1930-1932 odnotowano ogromny spadek sprzedaży maszyn sięgający 86 proc.