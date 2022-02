Odrodzenie marki Goldoni

W marcu 2021 r. Goldoni przeszło z portfolio koncernu Foton Lovol w ręce belgijskiej firmy Keestrack, zajmującej się głównie produkcją maszyn stosowanych w górnictwie i budownictwie. Rok 2022 ma być czasem przełomowym dla włoskiej firmy.

Nowy rozdział w historii Goldoni rozpoczęto od odświeżenia logo. Można je już spotkać zarówno na stronach internetowych jak i na produktach firmy. Według włoskiego producenta linie nowego znaku firmowego nawiązują kształtem do dawnych masek marki i kojarzą się z pracą w gospodarstwie, a dokładnie z orką gleby. Ponadto projekt nawiązuje do logo firmy Keestrack zachowując typowy dla włoskiej marki czerwony kolor.

Nowe logo wpłynie także na produkty nadając im nowy styl. Pojawią się srebrne felgi, które w połączeniu z czerwienią Goldoni sprawią, że traktory mają być natychmiast rozpoznawalne.

Nowości Goldoni na sezon 2022

Oczywiście dla mocno stąpających po ziemi klientów włoskiej marki nie logo będzie najważniejsze. W 2022 r. Goldoni ma zamiar wprowadzić wiele nowych produktów, ulepszeń, modernizacji oraz kilka zapowiedzi dalszych zmian. Pełna gama odświeżonych modeli ma być pokazana na początku marca podczas targów Fieragricola 2022 w Weronie.

Nowe logo, kolor felg, wyposażenie kabin i inne zmiany mają wprowadzić markę Goldoni na nowy poziom, fot. Goldoni

Wśród zapowiedzi produktów najciekawsza wydaje się seria Q uzupełniona o nowy model Q80 wyposażony w 4-cylindrowy silnik Doosan o mocy 75 KM spełniający normę Stage V. Producent zapewnia, że to idealna propozycja do pracy w winnicy i sadzie.

Wszystkie modele dostępne w 2022 r. będą wyposażone w tzw. Comfort Cabin, wprowadzony na rynek latem 2021 roku, z tapicerką z ekoskóry, uchwytem na butelkę i telefon komórkowy, radiem bluetooth oraz gniazdem USB. Ponadto zostanie wdrożony nowy fotel z amortyzacją mechaniczną z haftowanym logo oraz nowy, regulowany podłokietnik do elektrycznego sterowania podnośnikiem.

Transcar nazywa się teraz T80, fot. Goldoni

W 2022 r. zaprezentowany zostanie odświeżony model E70 wyposażony w trzycylindrową jednostkę FCA 71CV, przekładnię 16/16 i charakterystyczne orurowanie przodu ciągnika chroniące przez uderzeniami. Pojawi się także zmieniony model Q100.

Odświeżone serie C i T

Liftingi i nowy design wprowadzono także do kompaktowych traktorów serii C, przeznaczonych do zadań specjalistycznych: od małych, otwartych pól po uprawy rzędowe, szklarnie lub szkółki, aż po zastosowanie komunalne. Zaś seria T to ewolucja Transcara, czyli połączenia małego ciągnika komunalnego z niewielkim transportem w stylu naszego dawnego Dzika. Seria T doskonale nadaje się do transportu, ale wyposażona w napęd na wszystkie koła najlepiej radzi sobie w obszarach krętych, pagórkowatych, zalesionych i górskich.

W nadchodzącym roku będzie dostępne także nowe specjalne malowanie „full metal orange” przeznaczone dla klientów, którzy chcą się wyróżnić.

W Polsce głównym przedstawicielem marki Goldoni jest firma Centrum Techniki Rolniczej sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wlkp. Zapewne nowości pojawią się także w Polsce, ale niezbyt prędko. Przedstawiciel firmy poinformował nas, że obecnie okres oczekiwania na ciągniki to nawet 5-7 miesięcy. Serwis i sprzedaż części są prowadzone bez przerwy.