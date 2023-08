Uruchomienie produkcji całkowicie nowej marki to nie lada wyzwanie. Szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy to wszelkie przepisy i obostrzenia promują koncerny o nieskończonym zasobie gotówki.

Mimo tych trudności firma Big Equipment Co. z siedzibą w Montanie, współpracująca z Rome Agricultural and Construction Equipment z siedzibą w Georgii, zaprojektowała nowy ciągnik Big Bud 700, którego prezentację zaplanowała na marzec 2023 r. w Las Vegas.

Marka ciągników Big Bud istniała od końca lat 60. i słynęła z budowy ciągników o dużej mocy do użytku na preriach Ameryki i kanadyjskiego pasa pszenicy. Sprzęty produkowane pod marką Big Bud były przegubowe, wielkie i mocne, choć wartości między 250, a 400 KM nie robią już takiego wrażenia jak kiedyś.

Firma zbankrutowała na początku lat 80. i została wykupiona przez braci Meissner w 1985 r. Ostatni Big Bud zjechał z linii produkcyjnej w 1992 roku.

Ciągnikiem, który zbudował legendę amerykańskiej marki był Big Bud 747, który został zbudowany w 1977 r. Sprzęt zaprojektowano do głębokiej orki na farmie bawełny Rossi Bros w Bakerfield w Kalifornii. Traktor zbudowany na zamówienie kosztował rolników aż 300 tys. dol. Maszynę wyposażono w 24,1-litrowy silnik Detroit Diesel typu 16V92T o mocy 900 KM, ale sprzęt mógł potencjalnie rozkręcić się do 1100 KM poprzez wymianę pompowtryskiwaczy na modele o większym przepływie.

- Nierzadko zdarza się, że nasze stare Big Budy działają sprawnie przez dziesięciolecia, nawet do 40 tys. godzin. Chcieliśmy to powtórzyć, zapewniając łatwy dostęp do wszystkiego, ze wspólnymi częściami i bez ograniczeń dla właściciela w zakresie napraw. Chcieliśmy jednak, aby maszyna była cięższa niż wszystko, co stworzyliśmy wcześniej – mówił w wypowiedzi dla firmy oponiarskiej Titan Ron Harmon, właściciel Big Equipment Company.