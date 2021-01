Odszedł Helmut Claas

Wczoraj 5 stycznia 2021 r. zmarł Helmut Claas, wieloletni partner zarządzający, przewodniczący rady nadzorczej i przewodniczący komitetu akcjonariuszy Grupy Claas.





Helmut Claas urodził się w Harsewinkel w 1926 r. Jego rodzice, August i Paula Claas, wspólnie zarządzali małą firmą zajmującą się maszynami rolniczymi, zatrudniającą wówczas około 100 pracowników. Po ukończeniu szkoły średniej przeszedł szkolenie na montera maszyn. Następnie odbywał praktyki w firmach zajmujących się obróbką metali oraz dalsze studia praktyczne w zakresie odlewnictwa.

Po ukończeniu studiów w dziedzinie rolnictwa w Paryżu, podjął się planowania i założenia firmy sprzedażowej Claas we Francji, dzisiejszej firmy Claas France SAS. W 1958 r. Dołączył do rodzinnej firmy swoich rodziców w Harsewinkel. Tutaj początkowo poświęcił się przede wszystkim swojej specjalności: technologii.

W 1962 r. został dyrektorem zarządzającym. Kiedy firma została przekształcona w otwartą firmę handlową (OHG) w 1978 r., Helmut Claas dołączył jako osobiście odpowiedzialny partner. W toku przekształcenia firmy w 1996 r. w spółkę komandytowo-akcyjną przeszedł z funkcji wspólnika zarządzającego na stanowisko przewodniczącego rady nadzorczej i przewodniczącego komitetu akcjonariuszy.

Zawsze zwracał szczególną uwagę na rozwój przyszłościowych produktów i ich ekonomiczną produkcję seryjną. W jego erze, po udanym kombajnie Dominator, przyszedł później zupełnie nowy projekt kombajnu Lexion, który jest obecnie uważany za najpotężniejszy kombajn na świecie. Sieczkarnia samojezdna Jaguar i duży ciągnik Xerion również stały się historiami sukcesu pod kierunkiem Helmuta Claas.

W 2003 roku wykonał ważny krok dla przyszłości firmy: Claas przejął całą produkcję ciągników od Renault we Francji. Również pod innymi względami internacjonalizacja postępowała wraz z tworzeniem i rozbudową zakładów produkcyjnych w Rosji, USA i Chinach.

Cztery znane na całym świecie uniwersytety na Węgrzech, w Wielkiej Brytanii, Bułgarii i Niemczech przyznały Helmutowi Claas tytuł doktora honoris causa (Dr. hc). Na przykład w 2000 roku otrzymał honorowy tytuł „doktora nauk rolniczych” na Uniwersytecie Stuttgart-Hohenheim. To właśnie ta uczelnia powołała go w 2004 roku do Senatu Honorowego.

W czerwcu 2009 r. Moskiewski Uniwersytet Goryaczkina nadał mu tytuł profesora, a także w 2009 r. Republika Francuska podniosła Helmuta Claasa do rangi kawalera francuskiej Legii Honorowej, tym samym honorując jego zasługi jako pioniera współpracy francusko-niemieckiej.

W listopadzie 2013 r. Helmut Claas został ostatecznie wprowadzony do Hall of Fame „American Equipment Manufacturers” (AEM). Ważnym wydarzeniem w 2017 roku było przyznanie Medalu Diesla przez Niemiecki Instytut Wynalazczości.

Osobiste nagrody, takie jak honorowe obywatelstwo jego rodzinnego miasta Harsewinkel, medal za Zasługi landu Badenia-Wirtembergia czy Order Zasługi francuskiego ministra rolnictwa dopełniają jego życiową pracę.

Przede wszystkim Helmut Claas był także rolnikiem. Prowadził gospodarstwo we Wschodniej Anglii w Wielkiej Brytanii i często tam przebywał z żoną Eriką. Cieszył się, że utrzymuje kontakt z okolicznymi rolnikami i troszczy się o sprawy gospodarstwa. Był także zapalonym myśliwym.

Długo też przygotowywał się do ciągłego rozwoju rodzinnej firmy, ponieważ kolejne pokolenie przejęło już odpowiedzialność w Grupie Claas. Jego córka Cathrina Claas-Mühlhäuser, jako przewodnicząca komitetu akcjonariuszy, teraz kieruje wszystkimi decyzjami i rozwojem odnoszącej sukcesy grupy przedsiębiorstw.

Śmierć Helmuta Claasa pozostawia lukę, której nie można zamknąć w świecie techniki rolniczej, a jego rodzina, wszyscy udziałowcy, kierownictwo firmy i pracownicy opłakują utratę wspaniałej osobowości i będą nadal rozwijać Grupę Claas w swoim duchu.