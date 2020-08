Olej do maszyn – podstawa to odpowiedni dobór

Zastosowanie oleju wysokiej jakości i o odpowiednich parametrach jest kluczowe do prawidłowego i długiego funkcjonowania układów mechanicznych. Prawidłowy dobór środków smarnych ma szczególne znaczenie w nowoczesnych, coraz bardziej zaawansowanych silnikach, skrzyniach biegów i systemach hydrauliki siłowej. Pomogą w tym specjaliści ze sklepów Grene w których znajduje się szeroka oferta środków smarnych.

Nie ma olejów całkowicie uniwersalnych, a w dodatku postęp technologiczny – coraz bardziej precyzyjne układy i m.in. coraz surowsze normy emisji spalin sprawiają, że nawet wymagania np. co do oleju silnikowego mogą być zdecydowanie inne dla jednostek napędowych wyprodukowanych dzisiaj i zaledwie 5 czy 10 lat temu. Wpływ na to mają zmiany w obrębie samego silnika (np. większe ciśnienie wtrysku paliwa i bardziej precyzyjne dawkowanie), jak i w jego osprzęcie. Mamy tutaj na myśli przede wszystkim elementy służące do oczyszczania spalin, takie jak filtr DPF, SCR czy DOC.

Do silników nowych i tych starszych

Nieprawidłowy dobór oleju do silników najnowszych generacji może wpłynąć na niewłaściwe funkcjonowanie, w tym np. układów wtryskowych, oraz skrócenie żywotności wspomnianych wcześniej systemów oczyszczania spalin, co narazi właściciela maszyny na spore koszty wymiany lub regeneracji. Przykładem jednego z najbardziej zaawansowanych pod tym względem olejów jest Fuchs AGRIFARM MOT X-LA SAE 10W-40, przeznaczony do najnowszych maszyn rolniczych. Olej ten ma bardzo bogaty pakiet dodatków uszlachetniających i jest szczególnie polecany do silników z systemami oczyszczania spalin, np. DPF, SCR, EGR). Dzięki najwyższym parametrom nie zapycha filtra DPF, wydłużając jego żywotność, i jednocześnie zapewnia skuteczną ochronę silnika podczas korzystania z paliwa gorszej jakości (z większą zawartością siarki). Olejem przeznaczonym do tego rodzaju jednostek napędowych jest również AGRIFARM MOT LA SAE 15W-40, który jest polecany do maszyn szczególnie mocno obciążonych, a do tego zapewnia najdłuższe okresy pomiędzy jego wymianami (zależne od danego producenta silnika). Cechą wspólną powyższych olejów jest ich uniwersalność – mogą być zastosowane również w maszynach z silnikami bez wymienionych układów oczyszczania spalin. Jeśli ktoś jednak użytkuje takie maszyny, może od razu wybrać tańszy olej przeznaczony do jednostek starszych generacji, jak np. AGRIFARM MOT SAE 15W-40.

Skrzynia biegów i układ hydrauliczny

Olej hydrauliczny w maszynach rolniczych pełni różnorakie funkcje takie, jak: smarowanie, przekazywanie energii mechanicznej czy chłodzenie. Każda z nich wymaga od oleju pożądanych właściwości, a jednocześnie bardzo często jeden olej pełni te wszystkie funkcje naraz, jak np. w większości ciągników rolniczych, gdzie jeden olej pełni funkcję smarowania skrzyni biegów, sterowania zmianą przełożeń, układem kierowniczym, a także pracuje w układzie wewnętrznej i zewnętrznej hydrauliki siłowej. Stąd od razu rodzi się wniosek, jak ważne jest tutaj zastosowanie odpowiedniego oleju oraz jak istotna jest dbałość o układ m.in. przez utrzymanie jego czystości przez regularną wymianę filtrów oraz czystość zewnętrzną (gniazda szybkozłączy) oraz przestrzeganie zasady niepodłączania maszyn towarzyszących z hydrauliką, w której pracował nieznanej jakości i czystości olej. Oleje odpowiadające lepkością do tych układów są klasyfikowane jako uniwersalne: UTTO (Universal Tractor Transmission Oil) lub oznaczane w formie znanej z olejów silnikowych, np. SAE 75W-80. Przykładem oleju dla najbardziej wymagających tego typu układów jest Fuchs AGRIFARM UTTO VT – szczególnie przeznaczony do wybranych nowoczesnych automatycznych i bezstopniowych skrzyń biegów ciągników rolniczych, rekomendowany np. przez producenta przekładni ZF. Jeśli układ hydrauliczny jest odrębny, wtedy warto zastosować typowy olej hydrauliczny np. AGRIFARM HYDRO VG 46, 68, 100 (dla układów wymagających oleju HLP) lub hydrauliczny o podwyższonych właściwościach – polecany tam, gdzie są duże obciążenia, praca w wysokich i niskich temperaturach (szeroki zakres), zapewniający szybkie i płynne działanie układu (np. AGRIFARM HYDRATEC HVI 46).

Z kolei do starszych, bardziej wyeksploatowanych maszyn można użyć np. oleju AGRIFARM UTTO LN, który oprócz swoich zwykłych funkcji może też pomóc rozwiązać problem nierównomiernej pracy i szarpania hamulców oraz charakterystycznych pisków, trzasków w trakcie hamowania.

Do ciągników starszych generacji z typowo mechanicznymi skrzyniami biegów można z kolei użyć tańszego oleju przeznaczonego stricte do takich układów: AGRIFARM GEAR SAE 80W-90. Taki olej powinien sprostać nawet mocno wysilonym układom, zapewniając długą żywotność kołom zębatym i łożyskom. Będzie on również świetnie pasował do mostów napędowych czy zwolnic.

Podsumowując, warto przytoczyć wyniki badań naukowych, które wskazują, że nawet 80 proc. awarii wynika z zaniedbań eksploatacyjnych dotyczących oleju (dobór, jakość, czystość). Warto zatem stosować się do zaleceń producentów odnośnie częstotliwości wymiany i parametrów środków smarnych i wybierać te o najwyższej jakości, bo to po prostu się opłaca.

