W hurtowniach paliw ale i na wielu stacjach trudno o zakup oleju napędowego bez biokomponentów "B0".

PKN Orlen zapewnia, że jeśli chodzi o paliwo pochodzące z koncernu to produkcja i sprzedaż odbywa się na bieżąco.

Otrzymujemy sygnały, że zakup oleju napędowego B0 jest w chwili obecnej niemożliwy lub bardzo utrudniony. Sprawdziliśmy to dzwoniąc do kilku hyrtowni paliw oraz poprosiliśmy o komentarz największego dostawcę pali na Polskę - PKN Orlen.

W hurcie były braki, teraz jest ale drogo. B0 po 7 zł/l

Skontaktowaliśmy się z kilkoma hurtowniami. W pierwszej potwierdzono problem.

- "Zerówki nie mamy już od jakichś dwóch tygodni i nie możemy nabyć w tej chwili. Dostępny mamy olej napędowy B7 w cenie 6,82 zł/l. Tak, to wysoka cena bo kupiliśmy go już po podwyżce. W tej chwili jest na razie tańszy na stacjach paliwowych - wyjaśniła sprawę sprzedawczyni w jednej z firm zajmujących się handlem paliwami.

W innych dwóch punktach otrzymaliśmy podobną odpowiedź, a było to trzy dni temu. Dzisiaj jednak zadzwoniliśmy do jednej z firm, z którą się już kontaktowaliśmy i otrzymaliśmy odpowiedź, że olej napędowy B0 jest już dostępny. Niestety, za litr trzeba zapłacić aż 7 zł, natomiast B7 kosztuje 6,55 zł/l.

W kolejnej firmie, do której dzisiaj zadzwoniliśmy, B0 brakowało, ale w drugiej już był. Jak powiedział przedstawiciel hurtowni, tego rodzaju paliwa nie mieli w ofercie przez ok. 10 dni.

- Przyjechał już drugi transport, więc jest już trochę paliwa "na stanie". Ale generalnie to jest problem z dostępnością i dla takich hurtowników jak my Orlen ograniczył dostępność i zmniejszył rabaty na paliwa. B0 mamy w tej chwili po 7 zł/l, a B7 po ok. 5,60 zł/l. Więc chyba bardziej opłaca się zaopatrzyć na stacji - zauważyła przedstawicielka firmy.

Aktualne ceny ropy naftowej, źródło: wnp.pl

Orlen twierdzi, że produkcja i zaopatrzenie działają normalnie

Zatem niewątpliwie problem z dostępnością oleju napędowego typu B0 był, ale w tej chwili zaopatrzenie już wraca, choć niepewnie i nietanio.

Z kolei PKN Orlen poinformował nas, że praca koncernu przebiega bez zakłóceń w produkcji czy dostawach.

"Dostawy benzyny i oleju napędowego do wszystkich naszych klientów zewnętrznych oraz na stacje paliw Orlen przebiegają bez zakłóceń. Produkcja własna w rafineriach w Płocku i Gdańsku, uzupełniana importem realizowanym przez koncern, jest wystarczająca, aby wszyscy odbiorcy, którzy posiadają umowy z Grupą Orlen, byli zaopatrywani w taką ilość paliwa, jaką zadeklarowali. Tak samo jest w przypadku oleju napędowego typu B0 – do tej pory nie odnotowaliśmy zgłoszeń w zakresie dostępności produktu", czytamy w odpowiedzi na maila

Jednocześnie przedstawiciele Orlenu dodają, że jak co roku o tej porze, ze względu na wzmożone prace polowe firma planuje zwiększyć jego dystrybucję. Dodają też, że polski koncern nie odpowiada i nie odnosi się do działań innych niezależnych firm czy koncernów, pośredników i importerów i wykonywanych przez nich umów i stosowanych polityk cenowych.

Przypomnijmy, że PKN Orlen ma ok. 65 proc. udziału w polskim rynku paliw, obejmującego łącznie sprzedaż detaliczną prowadzoną przez stacje koncernu oraz hurtową na rzecz klientów zewnętrznych. Pozostała część polskiego rynku bilansowana jest importem i obsługiwana przez niezależne firmy. Grupa Orlen nie odnosi się do działań pozostałych uczestników rynku.

Przypomnijmy, że na przełomie sierpnia i września były problemy z dostępem do paliw (szczególnie oleju napędowego) na stacjach paliw. Jak tłumaczą to niektórzy specjaliści, taka sytuacja była wywołana kończącym się terminem na wykorzystanie wakacyjnych rabatów paliwowych oferowanych przede wszystkim na stacjach Orlen.

Który olej napędowy lepszy? B0 czy B7

Obecnie najbardziej popularnym paliwem do silników wysokoprężnych jest olej napędowy B7, czyli z 7-proc. dodatkiem biokomponentów. Znajdziemy go właściwie na wszystkich stacjach paliwowych po prostu pod nazwą "olej napędowy", a gdzieś obok mniejszą czcionką może być oznaczenie właśnie "B7".

Paliwo B7 spełnia europejskie normy w zakresie zawartości biokomponentów i jakości jako paliwo do zasilania pojazdów z silnikami diesla (oczywiście każdy producent pojazdu czy silnika określa jakim dokładnie paliwem może być on zasilany). W praktyce jeżdżą na nim zarówno te starsze, jak i najnowsze pojazdy - w tym samochody osobowe i ciężarowe oraz sprzęt budowlany.

Z kolei olej napędowy B0 jest paliwem "czystym", a więc bez biododatków, które są pochodzenia roślinnego. Z tego punku widzenia jest zatem paliwem mniej ekologicznym i co by nie mówić - mniej rolniczym (ze względu na brak dodatków pochodzących z produkcji rolniczej, np. oleju rzepakowego).

Jakość paliwa - duże znaczenie ma przechowywanie

Niektórzy uważają, że olej napędowy B0 jest lepszy dla silników zasilanych nowoczesnymi układami paliwowymi. Według specjalistów z PKN Orlen, tak nie jest.

"Dodatki detergencyjne zawarte w obu paliwach zapobiegają tworzeniu się nowych osadów, a dodatki czyszczące – gromadzeniu się osadów na wtryskach oraz elementach układu spalania. Paliwa te pozwalają więc na utrzymanie układu w czystości i poprawiają efektywność silnika. Paliwo B7 dodatkowo ma większe właściwości smarne, co pozytywnie oddziałuje na eksploatację silników, chroni przed zużyciem elementów i po prostu przedłuża ich żywotność. Dzięki zastosowaniu dodatków antyutleniających w paliwie B7, produkt ten jest trwały, stabilny chemicznie i odporny na starzenie, dzięki czemu zachowuje większą trwałość w czasie magazynowania, co potwierdzono testami", zaznaczają przedstawiciele koncernu w odpowiedzi na nasze pytanie w tej sprawie.

Jednocześnie eksperci zaznaczają, że jakość paliw w dużej mierze zależy od okresu ich przechowywania i przede wszystkim warunków magazynowania. Ważne są: ochrona przed promieniowanie słonecznym, bardzo niskimi i wysokimi temperaturami oraz ochrona przed wodą i wilgocią.

Ilu jednak Polaków, tyle zdań i niemal każdy ma swoje zdanie czy teorię nt. jakości paliw. Grono zwolenników oleju napędowego B0 jest duże - w tym jest też wielu rolników, którzy regularnie kupują tylko B0.