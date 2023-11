Na stacjach paliw dostępny jest tzw. przejściowy olej napędowy, a za kilka dni będzie oferowany zimowy. Ale wykorzystanie zgromadzonego letniego paliwa też nie powinno przysporzyć problemów w niskich temperaturach, jednak pod pewnymi warunkami.

Chyba żadne gospodarstwo rolne nie bazuje wyłącznie na bieżącym tankowaniu na stacjach paliw, tylko ma swój mniejszy lub większy zapas oleju napędowego przeznaczonego do maszyn. Należy pamiętać o jego wariantach: letnim, przejściowym i zimowym.

Co jeśli zgromadzone paliwo jest letnie?

Na razie jest dość ciepło, ale listopadowa aura może szybko się zmienić. I paradoksalnie właśnie wtedy gdy jest jeszcze temperatura „na plusie” jest to najwłaściwszy moment aby zadbać o to co jest w baku i układzie paliwowym. Bo potem może być za późno i możemy obudzić się „z ręką w nocniku”, gdy po przymrozkach sprzęt odmówi posłuszeństwa.

Zapasy paliwa zrobione... "po korek"

Wrzesień i co najmniej połowa października (do wyborów parlamentarnych) były bardzo specyficzne pod względem tego co działo się na stacjach. Niskie ceny (przynajmniej w porównaniu do zagranicznych) – szczególnie na stacjach krajowego Orlenu i obawa o to jaka sytuacja będzie po wyborach spowodowały, że na stacjach ustawiały się kolejki po paliwo do baków jak i beczek i innych zasobników.

Zapasy paliwa zrobiło wielu rolników, fot.kh

W ten sposób tankowało też wielu rolników robiąc zapasy, bo niestety zakupy w hurtowniach okazywały się droższe lub często też niemożliwe do zrealizowania. Teraz paliwo zdrożało, a stacje niemal świecą pustkami.

Wniosek? Zapasy zrobione. Niektórzy rolnicy mówią wprost, że zatankowali paliwo we wszystkie zasobniki - "po korek". Tylko że letnie czy przejściowe paliwo może być mało użyteczne kiedy temperatura spadnie poniżej zera.

Olej napędowy - letni, przejściowy, zimowy. Kiedy dostępne?

Przypominamy, że tzw. letni olej napędowy może gęstnieć już przy temperaturze 0 stopni. Wystarczy więc większy przymrozek i układ paliwowy może zostać zablokowany wytrąconą parafiną. W zbiorniku gdzie jest więcej paliwa, przy krótkotrwałych spadkach temperatur nie powinno się nic dziać. Stacje oferują letni olej napędowy od 16 kwietnia do końca września.

Temperatura „blokady zimnego filtra” w przypadku oleju przejściowego jest określana na -10 stopni. Przejściowy olej napędowy jest oferowany na stacjach od 1 października do 15 listopada.

Z kolei temperatura krzepnięcia oleju napędowego zimowego (blokada zimnego filtra) jest określona na –20 stopni. Ten wariant paliwa jest oferowany od 16 listopada do 15 kwietnia.

Depresator do oleju napędowego - obniża temperaturę krzepnięcia

Jeśli mamy więc zgromadzone letnie lub przejściowe paliwo, które planujemy wykorzystać zimą to można to zrobić, ale w takim przypadku warto zastosować środek, który obniży temperaturę jego krzepnięcia. Środki obniżające temperaturę wytrącania się parafiny w oleju napędowym to tzw. depresatory. Depresator można kupić praktycznie na każdej stacji paliw, w sklepach motoryzacyjnych czy z częściami do maszyn. 1 l depresatora to koszt rzędu 40-50 zł.

Najczęściej zalecana proporcja: depresator-paliwo wynosi 1:1000, czyli 1 litr środka używa się na 1000 l paliwa. Trzeba jednak przy tym pamiętać, że płyn powinien dobrze wymieszać się z paliwem. Dobrą praktyką – jeśli tankujemy paliwo do zbiornika – jest najpierw wlać odpowiednią dawkę depresatora a następnie tankować olej napędowy. Mieszanie jest wtedy samoczynne. Podobnie można zrobić „zalewając” paliwem zbiornik stacjonarny.

Druga ważna – wspomniana już zasada – paliwo z uszlachetniaczem powinno trafić do zbiornika i układu paliwowego silnika przed nadejściem niskich temperatur. Musi ono wypełnić układ paliwowy (przewody, filtry), bo w tych miejscach w pierwszej kolejności dochodzi do krzepnięcia.

Kiedy zaskoczy nas mróz i np. ciągnik na letnim paliwie odmówi posłuszeństwa – depresator nie pomoże jako doraźny środek.

Depresator najlepiej wlać tuż przed tankowaniem paliwa, dzięki czemu ciecze dobrze się wymieszają, fot.kh

Inne działanie depresatorów?

W przypadku depresatorów warto postawić na sprawdzone środki – często mają je w ofercie renomowani producenci paliw i środków smarnych. Na etykietach zawsze jest instrukcja ich stosowania, w tym dawki. Ogólna zasada mówi, że do paliwa przejściowego można dodać mniej płynu niż do letniego. Warto wspomnieć, że można je też stosować do paliw zimowych, co spowoduje dodatkowe obniżenie temperatury wytrącania parafiny.

Często też na różnego rodzaju środkach są opisy mówiące o innych, dodatkowych działaniach, np. poprawie smarowania, oczyszczaniu elementów silnika, poprawie kultury pracy itp. O ile co do takich właściwości można mieć spore wątpliwości i raczej w warunkach nielaboratoryjnych nie da się tego potwierdzić lub zanegować, to na pewno jeśli chodzi o obniżenie temperatury krzepnięcia – depresatory jak najbardziej spełniają swoją funkcję.

Przypominamy również - zimowy olej napędowy będzie dostępny na stacjach już od 16 listopada. Czasem może to nastąpić z lekkim opóźnieniem ze względu na zapas paliwa zgromadzony w zasobnikach danej stacji. Lepiej więc zapytać sprzedawcy, czy z dystrybutora zatankujemy już zimowy ON.