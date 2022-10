Dominacja czystych, spełniających normę Euro VI, pojazdów ciężarowych w flotach europejskich przewoźników sprawia, że presja na ograniczenie emisji zanieczyszczeń pochodzących z silników diesla przenosi się obecnie na maszyny wykorzystywane w rolnictwie.

Branża rolnicza coraz lepiej adaptuje nowoczesne rozwiązania systemów oczyszczania spalin, takie jak recyrkulacja spalin (EGR), selektywna redukcja katalityczna (SCR), filtry cząstek stałych (filtry PM), czy wtrysk Common Rail i w pełni elektroniczne sterowanie silnikiem. W ten sposób podąża śladami wytyczonymi w branży transportowej, napotykając przy tym jednak wiele problemów, z którymi wcześniej musiał mierzyć się ten sektor. Jednym z nich, mogącym mieć znaczenie dla kosztów działalności, jest stosowanie nieodpowiednich olejów w silnikach z filtrem DPF. Z pomocą spieszą producenci, a wśród nich Texaco, oferując olej Delo 600 ADF do silników maszyn pracujących w ciężkich warunkach, na przykład w sektorze rolnym.

Od 1999 roku emisje spalin z silników maszyn samojezdnych nieporuszających się po drogach (NRMM) są stopniowo poddawane kolejnym regulacjom. Od momentu ich wprowadzenia zakres kontroli obejmował normy związane z emisją tlenku węgla (CO), węglowodorów (HC), tlenku azotu (NOx) i cząstek stałych (PM).

Obecnie branża rolnicza stoi u progu wdrożenia limitów określonych 5. poziomem (Stage V) emisji dla kategorii pojazdów NRMM. Obejmują one drastyczne zmniejszenie emisji cząstek stałych, po to, aby zapewnić stosowanie wysoce skutecznych technologii, takich jak filtry przepływowe. Pierwotnie wyższe limity miały zostać wprowadzone w czerwcu i grudniu 2020 roku, w zależności od wielkości silnika. Jednak z uwagi na kryzys spowodowany pandemią Covid-19, termin ten został przesunięty. Opóźnienie dało producentom więcej czasu na wdrożenie rozwiązań technicznych do kontroli emisji z silników w maszynach rolniczych. Nie był to proces bezproblemowy, gdyż kwestie takie jak czystość paliwa i zróżnicowana dostępność do AdBlue w zależności od lokalizacji, były wyzwaniem dla operatorów maszyn, przyzwyczajonych do ich obsługi bez dodatkowych ograniczeń, nawet w trudnych warunkach.

Kolejnym wyzwaniem jest powszechna praktyka używania jednego oleju do zastosowań w całej gamie podzespołów urządzeń rolniczych (na przykład wersja Universal Tractor Oil, który sprawdzał się od hydrauliki przez układ hamulcowy, aż po wykorzystanie w silniku). Obecnie, z uwagi na konieczność stosowania w silnikach nowoczesnych maszyn rolniczych oleju silnikowego o średniej lub niskiej zawartości SAPS, co pozwala uniknąć zapychania popiołem filtrów cząstek stałych, stosowanie uniwersalnych olejów jest w tym momencie niedopuszczalną praktyką.

W rolnictwie ciągniki i inne maszyny wyposażone w filtry cząstek stałych przechodzą aktywną, „gorącą” regenerację w regularnych odstępach czasu: zwykle po 500 godzinach pracy. Wykorzystywane w tym procesie dodatkowe paliwo jest wtryskiwane i spalane, albo w komorach spalania silnika albo przez dodatkowy wtryskiwacz w układzie wydechowym. Wiąże się to z wyłączeniem maszyny z eksploatacji na około 45 minut. Należy przy tym zwrócić szczególną uwagę na to, gdzie i kiedy wykonywana jest ta operacja. Regeneracja na suchym polu żniwnym może być katastrofalna w skutkach. Dlatego operatorzy zazwyczaj łączą ją z wizytą w warsztacie, co pozwala na jednoczesne przeprowadzenia serwisu olejowego.

Harmonogram regeneracji jest ustalany przez producenta, ale rzeczywiste warunki pracy mogą się znacznie różnić od określonego fabrycznie cyklu testowego. Maszyny działają w różnych środowiskach, zarówno w pomieszczeniach zamkniętych, jak i na zewnątrz, a wpływ na to ma również sezonowość pracy w rolnictwie.

Sytuacja może być szczególnie wymagająca, jeśli maszyna jest wynajęta bez przeszkolonego w jej obsłudze specjalisty. Możliwe jest wyjaśnienie przez wynajmującego kluczowych aspektów obsługi pojazdu, co jednak nie daje gwarancji przestrzegania ścisłych zasad jej użytkowania i stosowania się do pojawiających się ostrzeżeń. Ewentualne zatrzymanie pracy maszyny ze względu właśnie na zignorowanie ostrzeżeń może spowodować dodatkowe koszty w postaci dostarczenia nowej i usunięcia tej, która przestała pracować.

Dla operatorów maszyn, niezależnie od sektora w jakim działają, spalanie paliwa wymagane przy regeneracji filtrów stanowi dodatkowy koszt. Co więcej ten koszt może drastycznie wzrosnąć, gdy zastosuje się niewłaściwe oleje silnikowe. Jeśli układ wydechowy posiada filtr cząstek stałych, to używanie oleju nie spełniającego wymaganej specyfikacji (niski lub średni SAPS), może powodować przedwczesne zapychanie się filtra popiołem.

Mówiąc wprost niewłaściwy olej przyczynia się do powstania sytuacji, w której mimo, że filtr DPF jest poddany procesowi regeneracji, zalegający popiół w jego kanalikach, pozostanie nienaruszony. W ten sposób zmniejszona pojemność filtra początkowo powoduje „jedynie” konieczność zwiększenia częstotliwości regeneracji. W rzeczywistości mamy do czynienia z błędnym kołem, a ostatecznie popiół wypełni filtr w takim stopniu, że będzie on musiał zostać przekazany do specjalistycznego czyszczenia lub wymieniony na nowy.

Antidotum na ten potencjalnie kosztochłonny problem jest stosowanie odpowiedniego oleju. Jednym z nich jest Texaco Delo 600 ADF z OMNIMAX™, opatentowaną technologią Chevron. To pierwszy olej silnikowy do pracy w ciężkich warunkach, który pomaga drastycznie zmniejszyć gromadzenie się sadzy i popiołów w filtrach cząstek stałych, co zapewnia doskonałą ochronę układu zarówno silnika, jak i emisji spalin.

Testy wykazały, że dzięki Texaco Delo 600 ADF cykl czyszczenia filtrów DPF można wydłużyć nawet dwu i półkrotnie, przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia paliwa nawet o 3 proc. Biorąc pod uwagę, że paliwo stanowi około 25 proc. całkowitych kosztów prowadzenia działalności rolniczej, oszczędność osiągnięta dzięki stosowaniu nowego oleju Delo 600 ADF produkowanego przez Chevron może wydatnie wpłynąć na optymalizację kosztów działalności. Korzyści są ekonomiczne i ekologiczne.

