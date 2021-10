Olej uniwersalny w maszynach rolniczych. Jaki powinien być?

Nowoczesne gospodarstwa rolne są nastawione na produktywność i efektywność. A to wiąże się z nieprzerwaną pracą. Niestety awarie maszyn lub konieczność nagłej wymiany oleju lub części to niekiedy kosztowna wizyta u mechanika.

Dzięki użytkowaniu wysokiej jakości środków smarnych można znacznie ograniczyć ryzyko wystąpienia niespodziewanych przestojów. Sprowadza się to więc do tego, że jedna decyzja zakupowa znacząco podnosi rentowność danej działalności rolniczej. Oczekując niezawodności, dbając o komfort pracy należy starannie dobrać produkt do danego zastosowania.

Producenci układów napędowych mają różne wymagania od oleju w zależności od tego jak ma dane urządzenie funkcjonować oraz z jakich materiałów jest wykonane. Te wszystkie wymogi są zapisane w normie jaką olej musi spełnić. Należy mieć świadomość, że przykładowo specyfikacja JDM J20C zawiera kilkadziesiąt parametrów jakim musi sprostać olej aby legitymować się na etykiecie takim oznaczeniem. Są to przykładowo: określona lepkość, odporność na pienienie, wytrzymałość na utlenianie w bardzo wysokich temperaturach czy zachowanie płynności w niskich.

Stąd też niektórzy producenci tworzą specjalne linie przeznaczone do stosowania w maszynach rolniczych, pracujących w specyficznych warunkach. Takim przykładem jest choćby linia środków smarnych Agrifart UTTO CL firmy Fuchs.

Oznaczenie UTTO pochodzi od słów Universal Tractor Transmission Oil co można przetłumaczyć jako olej przekładniowy o wszechstronnym zastosowaniu. W praktyce środki smarne tego typu są powszechnie używane do układu gdzie skrzynia biegów jest połączona z hydrauliką. Receptura takiego oleju musi spełniać więcej wymagań niż olej typowo przekładniowy czy hydrauliczny.

Ale to nie wszystko. Cechą szczególną UTTO jest tak zwana kompatybilność z mokrymi hamulcami. Parametry cierne są odpowiednio dobrane aby zapewnić określoną skuteczność hamowania, brak drgań tarcz ciernych oraz minimalizowanie niepożądanych dźwięków jak piski czy trzaski.

Co więcej pożądaną cechą jest bardzo wysoki wskaźnikiem lepkości. Sprawia to, że smarowanie kół zębatych oraz łożysk jest skuteczne nawet w warunkach letnich upałów, przy wytężonej pracy w sezonie. Z drugiej strony w niskich temperaturach, np. gdy używamy ciągnika do prac pomocniczych późną jesienią czy wczesną wiosną, olej nie „gęstnieje” i zapewnia ochronę przed zużyciem już od pierwszych sekund działania danego zespołu.

Dodatki antyzużyciowe dodatkowo wspierają ten proces. Ze względu na odpowiednią ilość dodatków antypiennych działanie siłowników i zaworów jest płynne i szybkie. Nawet przy stosowaniu długich okresów pomiędzy wymianami zapewniona jest czystość wszystkich elementów dzięki dodatkom czyszczącym.