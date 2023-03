Podczas targów Agrotech odbył się Krajowy Finał Olimpiady Młodych Producentów Rolnych. W konkursie, organizowanym przez Krajowy Związek Młodzieży Wiejskiej, startowali uczniowie szkół rolniczych oraz producenci rolni.

Po raz 15 podczas targów rolniczych Agrotech w Kielcach uczestnicy w wieku między 16 a 40 lat, , którzy sami prowadzą gospodarstwo rolne, bądź też przygotowują się do tego zawodu w szkołach rolniczych, mierzyli się z zagadnieniami i szeregiem pytań dotyczących szeroko pojętej branży rolnej, od metod sadzenia, po ekonomię rolniczą i prawo rolne.

Zwycięzcy Olimpiady Młodych Producentów Rolnych. fot. mat. prasowe

Udział w zawodach wzięło ok. 2 tys. uczestników we wszystkich etapach. Olimpiada odbyła się we wszystkich województwach i była podzielona na trzy etapy: szkolny, powiatowy, wojewódzki i finał krajowy, który odbył się właśnie w Kielcach podczas targów Agrotech 2023.

Finaliści Olimpiady Młodych Producentów Rolnych 2023

Zwycięzcami Olimpiady zostali:

1. Wietecki Alan - woj. wielkopolskie

2. Gołębiewski Adam - woj. mazowieckie

3. Puto Dominik - woj. świętokrzyskie

4. Potempa Jakub - woj. śląskie

5. Woch Paweł - woj. lubelskie

6. Górzyński Piotr - woj. kujawsko-pomorskie

7. Galler Mateusz - woj. opolskie

8. Wnuczek Rafał - woj. lubelskie

9. Kubat Dominik - woj. śląskie

10. Szkolnicki Jakub - woj. lubuskie

Finaliści Olimpiady Młodych Producentów Rolnych 2023. fot. mat. prasowe

40. Olimpiada podczas targów Agrotech

W tym roku Olimpiada obchodzi także jubileusz 40-tej edycji a jej głównym założeniem jest propagowanie szeroko rozumianej tematyki rolnictwa, wzbogacanie umiejętności zawodowych wśród młodych ludzi, którzy mają duże możliwości unowocześniania polskiego rolnictwa.