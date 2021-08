Opinie polskich hodowców na temat technologii Claas Shredlage

Większa wydajność i zdrowotność krów, mniejsze zużycie słomy z jednoczesnym zachowaniem właściwiej struktury TMR-u to tylko niektóre korzyści jakie zaobserwowali przedstawiciele gospodarstw hodowlanych, w których testowano sieczkarnie Claas Jaguar z technologią Shredlage.

Zbiory kukurydzy z użyciem sieczkarni samojezdnej CLAAS Jaguar 960 odbyły się jesienią 2020 roku. Shredlage to szeroko stosowana w USA metoda kondycjonowania kukurydzy na kiszonkę. Kukurydza jest cięta na duże frakcje o długości od 26 do 30 milimetrów.

– Firma Claas nabyła tę chronioną patentami technologię. Podobnie jak znane walce z zębami o profilu piły Corncracker Shredlage, które teraz powstają w Claas Industrietechnik w Paderborn – mówi Sebastian Małecki, ekspert Claas Polska. – Teraz wspólnie z naszymi partnerami testujemy jej wydajność i zastosowanie – dodaje.

Więcej mleka

Już pierwsze testy nowej technologii przeprowadzone w 2012 roku przez Uniwersytet Wisconsin w USA wykazały, że Shredlage znacznie zwiększa efekt strukturalny kiszonki kukurydzianej w żwaczu krowy, a jednocześnie poprawia dostępność skrobi zawartej we wszystkich częściach rośliny. Przyjazna dla krowich żołądków struktura kiszonki dodatkowo poprawia stan zdrowia zwierząt.

– Mimo tego, że cięcie kiszonki jest dłuższe to pasza jest bardzo dobrze pobierana – mówić Jacek Rafalski ze Stadniny Koni Nowe Jankowice. – Efektem tego jest w naszym przypadku zwiększenie wydajności krów o 1,4 litra oraz poprawienie ich zdrowotności – dodaje.

Mniej słomy

Jednym z aspektów podkreślanych przez wszystkich hodowców testujących technologię Claas Shredlage była redukcja ilości słomy w TMR nawet o połowę.

– Pomimo zmniejszenia ilości słomy strukturę mieszanki i pobranie suchej masy oceniam bardzo na plus. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na udział procentowy tłuszczu 3,8 i białka 3,5 – wskazuje Małgorzata Lisiecka z GR Tadeusz Lisiecki.

Kwestie związane ze zużyciem słomy oraz jakością TMR zauważa także Katarzyna Trochowska ze Stadniny Koni Prudnik, która posiada obecnie około 700 krów mlecznych. – O połowę zmniejszyliśmy zużycie słomy na farmie, a mimo to tłuszcz w mleku utrzymuje się wciąż na wysokim poziomie – mówi.

Zmniejszenie dawek słomy w kiszonce przekłada się także na aspekt ekonomiczny. – Dodatkowy zbiór słomy to dodatkowe nakłady pracy i wydatki – dodaje Jacek Rafalski.

Zdrowie i zadowolenie zwierząt

– Poprawienie jakości rozdrobnienia ziarna wpływa na to, że nasze zwierzęta lepiej wykorzystują pobrany w trakcie skarmiania TMR – wymienia zalety Shredlage Katarzyna Trochowska.

Intensywne rozgniatanie materiału wielokrotnie zwiększa powierzchnię sieczki, co umożliwia znacznie lepszą fermentację bakteryjną w trakcie zakiszania, a przede wszystkim podczas trawienia w żwaczu krowy. Bardzo duże roztarcie ziarna zwiększa ilość dostępnej dla krowiego żołądka skrobi, która stanowi źródło energii. Dodatkowo zachodzi tutaj bardzo intensywna obróbka wzdłużna łodyg. Ma ona na celu zapewnienia silniejszego efektu rozwarstwienia strukturalnego kiszonki, a tym samym lepsze przeżuwanie.

Shredlage to koncepcja żywienia zwierząt wywodząca się z Ameryki Północnej. W Polsce po okresie skarmiania kiszonki zebranej sieczkarnią Claas z tą technologią wielu hodowców rozważa przejście na tę technologię. Zbliża się sezon zbioru kukurydzy na kiszonkę, jest to doskonała okazja do przetestowania sieczkarni Claas z technologią Shredlage przez gospodarstwa lub firmy usługowe, które planują inwestycję w nową sieczkarnię samojezdną.