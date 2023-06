Zobacz galerię

Wprawdzie od zakończenia wystawy Opolagra minęło już trochę czasu, my powrócimy jednak do niej jeszcze na chwilę. Chcemy bowiem zaprezentować Wam obszerną galerię zdjęć z mniej znanymi, ale ciekawymi maszynami, które wystawiane były obok tych wielkich graczy z branży techniki rolniczej.

Wystawa sprzętu rolniczego Opolagra na lotnisku w Kamieniu Śląskim to impreza bardziej regionalna, ale dzięki temu prezentująca ofertę skrojoną pod różnego klienta na określonym obszarze gospodarowania.

Bez spektakularnych premier maszyn, ale za to dla każdego coś pasującego

Na Opolagrze może nie ma spektakularnych premier ciągników ani kombajnów czy też innych urządzeń rolniczych, ale za to obok liderów rynku techniki rolniczej licznie prezentują się mniej znani wystawcy oferujący w wielu przypadkach również premierowe i ciekawe rozwiązania.

Dzięki temu oferta maszyn rolniczych jest na tyle szeroka, że prawie każdy rolnik znajdzie coś do swojego gospodarstwa.

Mnogość przeróżnych, często mało znanych marek

Wystawa w Kamieniu Śląskim była w tym roku miejscem prezentacji dla dużej ilości mniej znanych marek, ale prezentujących wiele ciekawych propozycji w szerokim przedziale cenowym.

I tak, firmy takie jak Lemtech, Sobagro, Pneusej, Landstal, He-Va, Rolex, Agrimet Woprol, Agro-Stal, Özdöken, Barlas czy Awemak prezentowały sprzęt uprawowy oraz siewniki i rozsiewacze. Opryskiwacze znaleźć można było na stoiskach czeskiej firmy MGM, słoweńskiej Agromehanika, ukraińskiej Boguslav czy też polskiej Jar-Met.

Sprzęt do prac przeładunkowych (ładowarki) to z kolei była domena takich producentów jak Fiebich, Weycor, Fimaks oraz w ogóle u nas nieznanej francuskiej firmy Haulotte.

Pozostałą paletę maszyn m.in. do nawadniania, rozdrabniania i ścielenia słomy, zbioru zielonki, skarmiania zwierząt gospodarskich, dmuchaw do zboża, mieszalników pasz, podajników ślimakowych, rozdrabniaczy bijakowych, wycinaków do kiszonki, suszarni do kukurydzy oraz zbóż znaleźć można było w firmach Harmak, Agroblaz, Teagle, Dozamech, Fasterholt i wielu innych.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wystawy Opolagra.