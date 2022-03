Opono-gąsienica Trelleborg PneuTrac - czym się charakteryzuje?

Opona, czy gąsienica? A gdyby tak połączyć jedno z drugim? Wówczas otrzymamy opono-gąsienicę Trelleborg PneuTrac.

W ramach targów Agrotech 2022 w Kielcach na stoisku marki New Holland znaleźliśmy bardzo ciekawe oraz nietypowe opony, a właściwie opono-gąsienice.

Opono-gąsienice Trelleborg PnueTrac

Trelleborg PneuTrac to opony niskociśnieniowe, których charakterystyka zbliżona jest do charakterystyki pracy ciągnika poruszającego się na gąsienicach.

Zdaniem Kamila Deląga, reprezentującego firmę New Holland, opony te oferują o 25 proc. większą powierzchnię styku z podłożem w stosunku do standardowych opon, co przekłada się na mniejsze ugniatanie gleby, a także lepszą trakcję, a tym samym i niższe zużycie paliwa.

Co równie ważne, opony nie ograniczają w żaden sposób ciągnika podczas poruszania się po drogach publicznych - są one bowiem homologowane do 40 km/h, tak samo, jak klasyczne opony.

Nie da się ukryć, że opony Trelleborg PneuTrac cieszyły się na targach sporym zainteresowaniem zwiedzających.

Stosowane w ciągnikach sadowniczych

Na ten moment opony Trelleborg PneuTrac dedykowane są do ciągników New Holland serii T4.F, a więc do traktorów sadowniczych.

Opony zostały zeprezentowane na ciągniku T4.120F, a ich rozmiar z tyłu wynosił 420/70 R28. Jest to tym samym pierwszy traktor w Polsce z takimi kołami. Do regularnej sprzedaży opcja ta trafi w połowie roku.

Czy w przyszłości opony PneuTrac zostaną zaoferowane również w pozostałych modelach ciągników New Holland? W tej chwili nie wiemy, ale widząc ich zalety, chyba możemy się spodziewać takiego ruchu ze strony producenta w przyszłości.