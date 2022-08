Zobacz galerię

Zagęszczanie gleby to problem tak stary, jak maszyny w rolnictwie. Na szczęście, dziś możemy je zmniejszać na różne sposoby. Michelin robi to za pomocą opon rolniczych.

Jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek na świecie proponuje rolnikom ogumienie z technologią Michelin Ultraflex, dzięki któremu można pracować na niższym ciśnieniu w oponach przy tym samym obciążeniu. W efekcie uzyskujemy większą powierzchnię styku z podłożem, a to nie tylko zmniejsza zagęszczenie gleby, lecz także redukuje poślizg i przyspiesza pracę.

Opony rolnicze Michelin wyróżniają się unikalną konstrukcją karkasu spełniającą normę VF (very high flexion). Umożliwia ona zwiększenie obciążenia opony nawet o 40 proc. w porównaniu do standardowego ogumienia przy ciśnieniu zalecanym przez ISO. Najważniejsza cechą nowych „gum” jest możliwość pracy z obciążeniem określonym przez ISO przy dużo niższym ciśnieniu niż zalecane. A to bezpośrednio przekłada się na wyższą ochronę gleby.

Żniwa - CerexBib 2 dla kombajnów

Rozpoczynają się żniwa i na pola wyruszają kombajny... dodajmy że coraz wydajniejsze i coraz większe kombajny. Sama masa własna największych maszyn żniwnych przekracza niejednokrotnie 20 t. A do tego dochodzi oczywiście ładunek ziarna jaki jest zbierany z pola. Przy zbiorniku ziarna o pojemności np. 15 tys. dodatkowa masa (w przypadku pszenicy) może przekraczać 12 t, co w połączeniu z wagą maszyny daje ponad 35 t!

Takie obciążenia, to nie tylko wyzwanie dla konstruktorów kombajnów, którzy muszą zaprojektować odpowiednio mocne komponenty maszyn, ale jest to również potężne wyzwanie jeśli chodzi o przeniesienie napędu na powierzchnię gleby i trakcję.

Problem dostrzega Michelin, który znalazł sposób także na coraz potężniejsze maszyny żniwne właśnie dzięki wspomnianej wcześniej technologii Michelin Ultraflex.

Większa powierzchnia styku ogumienia ciężkich kombajnów będzie miała pozytywny wpływ na glebę i wydajność pracy zarówno na suchym jak i wilgotnym, czy wręcz grząskim podłożu.

Opony CerexBib 2 mogą pracować przy niższym ciśnieniu i sprawiają, że zagęszczenie gleby znacznie się obniża. Do tego opony mają, oczywiście, zwiększoną nośność, lecz także jeszcze zapewniają lepszą trakcję, także na zboczach oraz zdolność do pracy na mokrym podłożu. Cały czas warto podkreślać to, że niższe ciśnienie w ogumieniu (a tym samym większa powierzchnia kontaktu z podłożem) jest możliwe do zastosowania przy tym samym ciężarze maszyny.

Lepszy kontakt z podłożem to nie tylko zmniejszone zagęszczenie suchej gleby w śladzie kombajnu, ale też nie zapominajmy o tym, że warunki zbioru bywają bardzo różne i często bywa również tak, że gleba jest grząska. W takich warunkach zwiększona trakcja dzięki niskiemu ciśnieniu w ogumieniu ma niebagatelne znacznie.

Wato wspomnieć, że Cerexbib 2 powstał we współpracy z głównymi producentami kombajnów.

TrailXbib dla maszyn zaczepianych

Gospodarstwa w całej Europie zwiększają areał, a rolnicy swoimi przyczepami, rozrzutnikami, wozami asenizacyjnymi i innymi maszynami ciągnionymi pokonują coraz większe odległości, zarówno na samych polach, jak i na dojazdach do nich. Projektując nową serię opon TrailXBib,

Michelin współpracował z rolnikami z różnych krajów. Specjaliści chcieli się dowiedzieć, jakie cechy powinna mieć idealna opona.

Dzięki wskazówkom rolników projektanci mogli skupić się na tym, co najważniejsze. W efekcie nowe opony Michelina przygotowane dla maszyn rolniczych zapewniają lepszą wydajność w porównaniu z poprzednikami i umożliwiają pracę przy bardzo niskim ciśnieniu.

Kolejnym atutem opon serii TrailXBib jest samoczyszczący się wzór bieżnika, szczególnie skuteczny na błotnistych nawierzchniach, który ogranicza pozostawianie na drogach ziemi po pracy w polu.

Do tego centralne żebro bieżnika zapewnia równomierne zużycie i pewne prowadzenie na drodze. Co ważne, gama Michelin TrailXBib jest w pełni kompatybilna ze zdalnymi systemami pompowania. Umożliwia to łatwą regulację ciśnienia w oponach w czasie rzeczywistym (w tym w maszynach ciągnionych), dostosowanego odpowiednio do nawierzchni lub panujących na polu lub drodze warunków.

W tym roku do dostępnych do tej pory dziewięciu rozmiarów dojdą kolejne cztery, które z pewnością pomogą idealnie dobrać ogumienie do maszyny.

Axiobib 2 na kołach traktora

Skoro była mowa o kombajnach, przyczepach i innych maszynach, to nie może zabraknąć ciągników. One także mogą ugniatać glebę. Michelin dla ciągników o mocy od 160 do 550 KM również przygotował ofertę opon z technologią Michelin Ultraflex.

Opony Axiobib 2 mogą być stosowane już przy bardzo niskim ciśnieniu od 0,6 bara, przy tym ogumienie tej serii wyróżnia się wysoką zdolnością trakcyjną oraz innymi omówonymi powyżej zaletami wynikającymi z zastosowania technologii Michelin Utraflex.

Inne opcje opon dla ciągników to seria Machxbib do maszyn o dużej mocy lub Xeobib, Omnibib i Multibib do mniejszych maszyn.

Korzystaj z opon Michelin w całkowitym spokoju

Praca z oponami Michelin zakupionymi w sezonie 2022 to nie tylko zysk technologiczny, ale także spokój. Dzięki specjalnej ofercie francuskiego producenta, wszystkie opony rolnicze marki Michelin zakupione w 2022 r. objęte są gwarancją na uszkodzenia przypadkowe.

Dzięki tej ochronie nie groźne nam są przypadkowe uszkodzenia opon podczas pracy. Takie zdarzenia potrafią nie tylko zdenerwować rolnika i operatora, ale także przynieść spore koszty. Michelin może pomóc w takiej sytuacji. Jeżeli w trakcie eksploatacji ogumienie zostanie przypadkowo uszkodzone, firma oponiarska zwróci ich koszt. Gwarancja dotyczy opon zakupionych od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

Ogumienie zostanie wymienione, jeżeli w wyniku przeprowadzonych przez Michelin oględzin „guma” zostanie uznana za niezdatną do użytku lub nienaprawialną z powodu uszkodzenia przypadkowego. W zależności od wieku opony i jej rodzaju będzie to cała kwota wydana na oponę lub jej procentowa wartość. Wszystko dokładnie określa regulamin promocji, którą w przypadku opon technologii Ultraflex obliczono na 5 lat.

Więcej maszyn gotowych na Michelin

Większy wybór rozmiarów i typów opon umożliwia rolnikom wyposażenie większości swoich maszyn w ogumienie w technologii Michelin Ultraflex i tym samym pozwala zoptymalizować wydajność swojej pracy w całym cyklu uprawy.

Pamiętajmy, że ustawienie odpowiedniego ciśnienia poprawia żywotność opony, a także chroni pole i rośliny i w efekcie zwiększa plony.