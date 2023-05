Michelin wprowadza na rynek opony Evobib. To pierwsze tego typu produkty zaprojektowane specjalnie do użytkowania z centralnym systemem pompowania opon.

Jak zapewnia producent - firma Michelin - opona Evobib pozwala uzyskać doskonałe osiągi zarówno na drodze jak i podczas użytkowania na polu dzięki unikalnym możliwościom adaptacyjnym. Najważniejsze cechy nowej opony to zoptymalizowana trwałość, mniejsze ugniatanie gleby, niższe zużycie paliwa i lepsza trakcja.

Opony Evobib pod system CTIS

Ogumienie zaprojektowano specjalnie do maszyn działających z centralnym systemem pompowania opon (Central Tire Inflation Systems – CTIS).

Jak łatwo zauważyć, charakterystyczny jest też wzór bieżnika opon Michelin Evobib. Ma on maksymalizować powierzchnię styku opony z podłożem w warunkach polowych. Konstrukcja opony jest przystosowana do użytkowania przy bardzo niskim ciśnieniu dzięki technologii Michelin Ultraflex, przez co zmniejsza ugniatanie gleby i poprawia właściwości trakcyjne ciągnika.

Z kolei podczas użytkowania na drodze centralne żebro bieżnika oraz mniejszy obszar styku z nawierzchnią zmniejszają opory toczenia, a jednocześnie zwiększają trwałość opony i obniżają zużycie paliwa. Ponadto model posiada karkas w standardzie PFO (Pressure Field Operation), który umożliwia zwiększenie nośności opony podczas prac polowych.

Jakie korzyści z nowych opon?

Jak zapewnia Michelin, Evobib oferuje rolnikom znaczące korzyści w trzech kluczowych obszarach:

różnica powierzchni styku opony z podłożem pomiędzy użyciem na polu i na drodze wynosi 47 proc., czyli dwa razy więcej niż w przypadku opony VF (very high flexion), takiej jak Michelin Axiobib 2 (różnica na poziomie 24 proc.) zazwyczaj stosowanej z systemem centralnego pompowania opon (CTIS).

15-proc. wzrost trakcji w porównaniu z konkurencyjną oponą VF o hybrydowym wzorze bieżnika, jak również identyczna zdolność trakcyjna co w przypadku opony VF z bieżnikiem z klockami (przy normalnym użytkowaniu w polu).

Zużycie paliwa zbliżone do uzyskiwanego przy stosowaniu opony o standardowym profilu drogowym. Zmniejszenie zużycia paliwa o 2 l/h w porównaniu do konkurencyjnej opony hybrydowej VF oraz zmniejszenie zużycia paliwa o 1 l/h w porównaniu do opony Michelin AXIOBIB 2 z systemem centralnego pompowania opon (CTIS).

5 rozmiarów opon Michelin Evobib

Obecnie opona Michelin Evobib dostępna jest w dwóch rozmiarach: VF 710/70 R 42 oraz VF 600/70 R 30, które są odpowiednie dla ciągników o mocy od 200 do 300 KM.

Na jesieni 2023 r. zostaną wprowadzone trzy dodatkowe rozmiary dla ciągników o mocy powyżej 300 KM: VF 650/60 R34, VF 650/65 R34 i VF 710/75 R42.

Wybór opony w zależności od specyfiki pracy ciągnika

W ten sposób Michelin będzie oferował kompletną gamę rozwiązań do ciągników o dużej mocy w zależności od zapotrzebowania: jeśli ponad 80 proc. prac prowadzonych jest na polu lub w trudnych warunkach, Michelin rekomenduje wybór opony Michelin Axiobib ze względu na jej możliwości trakcyjne. Jeśli natomiast prace polowe stanowią od 20 proc. do 80 proc., polecna jest właśnie opona Evobib z systemem CTIS, a jeśli wykorzystanie opony do prac polowych jest mniejsze niż 20 proc. (użytkowanie głównie na drodze) to najlepszym wyborem będzie Michelin Roadbib ze względu na zwiększoną żywotność oraz zmniejszone zużycia paliwa.

Warto przypomnieć, ze opona już w 2017 r. otrzymała złoty medal na międzynarodowych targach SIMA za innowacyjność.