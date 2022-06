Opony mogą chronić glebę i twoje uprawy, tak jak robią to Michelin SprayBib CFO

Zobacz galerię

Opryskiwacze samojezdne stają się coraz bardziej popularne. Oprócz wielkich możliwości mocne i ogromne maszyny niosą za sobą zagrożenie niszczenia gleby i upraw podczas przejazdów. Odpowiedzią na obawy rolników jest nowa gama opon niskociśnieniowych firmy Michelin serii SprayBib CFO.

Jak opony mogą wpłynąć na mniejsze ugniatanie gleby i lepszy komfort pracy? Francuski producent w oponach SprayBib CFO (Cyclical Field Operation) przysposobił ogumienie do pracy przy bardzo niskim ciśnieniu. W porównaniu do poprzedniej generacji SprayBib ulepszenia dotyczą wydajności, ochrony gleby i komfortu pracy kierowcy.

Przy SprayBib CFO wydajność rośnie

Rolnicy posiadający opryskiwacze samojezdne często oprócz pracy na swoim polu wykonują także usługi dla innych. W związku z tym wydajność maszyn jest szczególnie ważna. Jedną z modernizacji wprowadzonych do nowej serii ogumienia Michelin, w stosunku do poprzedniej wersji, jest zwiększenie nośności „gum” Michelin SprayBib CFO o 14 proc., przy pracach polowych prowadzonych z prędkością do 30 km/h.

W praktyce konstrukcja SprayBib CFO umożliwia zwiększenie obciążenia nawet o 1,3 t na oś w zależności od zastosowanego rozmiaru ogumienia. Dla operatora to też świetna informacja, gdyż zoptymalizowana powierzchnia styku poprawia trakcję nawet o 20 proc.

To nie koniec dobrych wieści dla operatorów. Dzięki nowej technologii niektóre rozmiary opon posiadają indeks prędkości „E”, który umożliwia Michelin SprayBib CFO szybszą jazdę, nawet z prędkością do 70 km/h. Oczywiście sportowych szaleństw opryskiwaczem pracującym na polu nie przewidujemy, ale większa prędkość daje rolnikom możliwość szybszych przejazdów między polami, co przy usługach lub wielkich areałach ma spore znaczenie.

Dodatkowym atutem dla właścicieli opryskiwaczy wyposażonych w nowe opony marki Michelin jest ich długowieczność. Dzięki szerokim i solidnym żebrom bieżnika oraz większej ich liczbie, opony Michelina premierowej serii będą dłużej pracować.

Opona, która chroni glebę

Wydajność to bardzo istotny element naszej pracy, ale z punktu widzenia rolnika równie ważne są plony i ich bezpieczeństwo. W tej kwestii rzadko zwracamy uwagę na ogumienie, a jak się okazuje trzeba brać pod uwagę również ten czynnik. Dzięki zaawansowanej konstrukcji karkasu, która pozwala na połączenie standardów VF i CFO, ciśnienie w nowych oponach Michelina może być zredukowane nawet do 0,7 bara podczas pracy cyklicznej, co oczywiście przekłada się na mniejsze ugniatanie gleby.

W przypadku mniejszych opryskiwaczy ciśnienie robocze w oponie Michelin SprayBib CFO zaczyna się od 0,8 bara. Warto przypomnieć, że pierwsza generacja SprayBib wymagała zastosowania minimum 1,8 bara w zależności od rozmiaru opony. Zatem różnice przy nowym typie ogumienia są znaczne i widoczne gołym okiem po przejeździe maszyny.

Dzięki SprayBib CFO praca jest bardziej komfortowa

Obfite i jakościowe plony to jeden z najważniejszych punktów na naszej liście, ale komfort też się liczy. Czasy gdy wyjazd na pole był równoznaczny z męczarniami w nagrzanej kabinie minęły bezpowrotnie. Dziś operatorzy mają do dyspozycji sprzęt o dużej mocy, z klimatyzacją, pneumatycznym fotelem i innymi udogodnieniami. Wszystkiego oczywiście poprawić się nie da, np. nierówności podłoża powodujące drgania wydają się nie do usunięcia. Jednak i na to Michelin znalazł sposób. Dzięki możliwości pracy przy niskim ciśnieniu, popularna firma oponiarska spróbowała złagodzić nierówności pola. Przy ciśnieniu o wartości 0,7 bara oraz nowej konstrukcji karkasu VF, poziom drgań odczuwanych przez kierowcę został naprawdę zminimalizowany.

Nowy rozmiar opony Michelin SprayBib

Wymienione modernizacje to nie wszystko. Gama nowych opon rolniczych Michelina została uzupełniona o zupełnie premierowy rozmiar. Znana do tej pory opona VF 420/85R34 jest zwykle montowana w mniejszych opryskiwaczach samojezdnych i bardzo szybko osiąga swoje granice nośności. Nowy rozmiar VF 420/90R34 w oponach Michelin SprayBib CFO daje operatorom, w zależności od konkretnych potrzeb, możliwość zwiększenia nośności pojazdu lub obniżenia ciśnienia w oponie w przypadku potrzeby większej ochrony gleby. Rozmiar VF 420/90R34 174D/170E jest dostępny w sprzedaży od kwietnia 2022 r.

– Producenci opryskiwaczy samojezdnych produkują modele ze zbiornikami o coraz większej pojemności sięgającej nawet 10 tys. l oraz z belkami o szerokości roboczej przekraczającej nawet 50 m. W rezultacie opony zamontowane na takich pojazdach narażone są na duże obciążenia. Dodatkowo limity prędkości, które w zależności od lokalnych przepisów mogą wynosić ponad 50 km/h, stanowią spore wyzwanie dla montowanego ogumienia. Nowa gama opon Michelin SprayBib CFO wychodzi naprzeciw nowym potrzebom i pozwoli spełnić nam szybko zmieniające się oczekiwania użytkowników – powiedział Ludovic Labeaume, menedżer ds. kategorii produktów rolniczych Michelin.

Nowa gama opon Michelin SprayBib CFO będzie dostępna w 12 rozmiarach wprowadzanych na rynek stopniowo od marca do grudnia 2022 r. w zależności od rozmiaru