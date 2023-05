Oprysk na trzy koła, czyli zmyślny John Deere za niezłą kasę [galeria]

Opryskiwaczowi John Deere 6700 Hi-Cycle nie można odmówić wyjątkowego uroku, fot. mat. prasowe 20 zdjęć

Samojezdny opryskiwacz John Deere 6700 Hi-Cycle to ostatnia generacja „trójkołowców”, których produkcja zakończyła się jakieś półtorej dekady temu. Do tej pory są one jednak bardzo cenione i poszukiwane przez amerykańskich farmerów na rynku wtórnym. Zadbane egzemplarze to jednak spory wydatek.

Opryskiwacze trójkołowe, takie jak opisywany dzisiaj John Deere 6700 Hi-Cycle (wysoki prześwit), używane są w Stanach Zjednoczonych do pryskania upraw rzędowych, czyli kukurydzy, soi, bawełny oraz tytoniu – również przedwschodowo. „Trójkołowce” John Deere docenione są za wyjątkową zwrotność – dzięki zastosowaniu pojedynczego koła z przodu średnica zawracania wynosi 4,17 m – oraz trwałość i prostotę konstrukcji. Prawie pełnoletni „trójkołowiec” John Deere 6700 za 325 tys. zł! Znaleziony przez nas opryskiwacz John Deere 6700 Hi-Cycle z 2006 roku został sprzedany na jednej z amerykańskich aukcji za 78500 dolarów amerykańskich, czyli licząc po średnim kursie jakieś 325 tys. zł. Maszyna kupiona od pierwszego właściciela jest jednak w doskonałym stanie. Po lakierze nie widać upływu czasu – na to złożyło się zapewne głównie to, że John Deere od początku pracy w gospodarstwie był garażowany, lance bez pęknięć i uszkodzeń, a na „zegarku” tylko 1116 godzin, z czego niecałe 1040 godzin przepracowane w polu. Tylko 107 koni mechanicznych i 18 m szerokości roboczej Opisywany trójkołowy opryskiwacz John Deere 6700 Hi-Cycle z napędem na jedną oś wyposażony jest w turbodoładowany 4-cylindrowy silnik JD PowerTech o pojemności 4,5 litra i mocy 107,5 KM (79 kW) oraz przekładnię hydrostatyczną z dwoma przełożeniami, co pozwala na osiągnięcie prędkości maksymalnej prawie 30 km/h. Zbiornik paliwa ma pojemność 170 l. Prześwit opryskiwacza przy tylnych kołach to około 1,78 m, rozmiar opon to 12.4-38 z tyłu oraz 7.50-20 z przodu a rozstaw osi wynosi lekko ponad 3 metry. Poliestrowy zbiornik na ciecz roboczą ma pojemność 1590 l, belka z potrójnymi dyszami ma 18 m szerokości (dwie sekcje), a wysokość oprysku można regulować w zakresie od 61 do 241 cm. Czytaj więcej Czym zaskakują ulepszone ciągniki John Deere 9RX? Z kolei komfortowa kabina „Sound Gard” opryskiwacza John Deere 6700 Hi-Cycle, dzięki wysokiemu umiejscowieniu oraz wąskiej „kolumnie kierowniczej”, gwarantuje doskonałą widoczność z miejsca operatora. Elementy do obsługi z wygodną dźwignią sterującą napędem umiejscowione są z po prawej stronie, a pracę umili i ułatwi sterownik dawkowania z wyświetlaczem „GreenStar”, klimatyzator, ogrzewanie oraz radio z… tak, z magnetofonem kasetowym. Napiszmy jeszcze, ze opryskiwacze tej serii były też produkowane z wersji czterokołowej. Początki opryskiwaczy John Deere Hi-Cycle sięgają 1962 roku Produkcja pierwszych modeli opryskiwaczy John Deere Hi-Cycle 600 rozpoczęła się w roku 1962 w zakładach w Des Moines, jako odpowiedź na zapotrzebowanie farmerów amerykańskich na maszyny z dużym prześwitem wymaganym w uprawach bawełny i kukurydzy. W 1975 do produkcji weszły opryskiwacze serii 6000 Hi-Cycle z 70 calowym prześwitem oraz 4-biegową skrzynią przekładniową, a cztery lata później zaczęto montować w nich komfortowe kabiny „Sound Gard” ze wspomnianym już „kaseciakiem”. Opisany w tym tekście model John Deere 6700 Hi-Cycle wszedł do produkcji w 1998 i produkowany był do 2009 roku. Zastąpiły go modele 4730/4830, które do produkcji trafiły w 2008. Przeszukując amerykańskie fora maszyn rolniczych można zauważyć, że istnieje poważna grupa farmerów, która do dnia dzisiejszego nie może wybaczyć firmie John Deere zakończenie produkcji „trójkołowca”. Zapraszamy do obejrzenia galerii ze zdjęciami opryskiwacza John Deere 6700 Hi-Cycle i zachęcamy do udzielenia odpowiedzi na pytanie: gdzie maszyna ta ma zamontowany zbiornik na ciecz roboczą? Czytaj więcej 54 letni traktor IHC 756 Farmall za 80 tys. zł! I to bez kabiny

