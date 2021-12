Oprysk podczas pielenia

Jednym ze sposobów zmniejszenia zużycia środków ochrony roślin jest zastosowane pielenia mechanicznego międzyrzędzi. Jak jednak zwalczyć chwasty rosnące w rzędzie roślin uprawnych. Rozwiązaniem może być oprysk pasowy.

Ten pomysł postanowiła wykorzystać firma Steketee, należąca do grupy Lemken, która połączyła technologię pielenia z jednoczesnym opryskiem pasowym w rzędach. W tym celu opracowała przedni zbiornik SprayHub oraz zestaw do oprysku pasowego SprayKit. Oba rozwiązania połączone z pielnikiem mechanicznym pozwalają na ograniczenie zużycia środków chemicznych od 40 do 60 proc. Warto dodać, że pielenie i oprysk odbywają się w tym samym czasie co powoduje zwiększenie efektywności pracy.

System SprayHub oraz SprayKit pojawią się na rynku wiosną 2022. Przedni zbiornik będzie dostępny w pojemnościach 1100 lub 1500 l. Jest wyposażony we własne mieszadło, sterowanie oraz system płukania zbiornika. Sterowanie zbiornikiem jest kompatybilne z systemem ISOBUS. Ponadto zbiornik jest wyposażony w zbiornik na czystą wodę, zbiornik do mycia rąk, a także dyszę indukcyjną do rozpuszczania środków występujących w postaci proszków. W opcji można zamówić złącze w systemie CTS, który pozwala na napełnianie zbiornika bez kontaktu ze środkami chemicznymi.

Zbiornik SprayHub jest przewidziany do użytkowania nie tylko z opielaczami, ale także z innymi maszynami takimi jak np. siewniki punktowe. W przyszłości ma być dostępna wersja wyposażenia umożliwiająca wykorzystanie zbiornika do nawożenia podczas siewu siewnikiem punktowym Lemken Azurit. W chwili obecnej zbiornik posiada mechaniczną kontrolę sekcji, jednak w przyszłości będzie dostępne automatyczne sterowanie sekcjami za pomocą GPS.

SprayKit to zestaw uchwytów, dysz oraz linii przesyłających zoptymalizowany pod kątem montażu na pielniku Steketee EC Weeder. Uchwyty dysz są wyposażone w skalę, która pozwala na łatwe dostosowanie wysokości czy kąta położenia dyszy. Pomaga to w ustawieniu optymalnego pasa oprysku w zależności od rozstawu rzędów, uprawy czy rodzaju aplikowanego środka. W zależności od potrzeb można zastosować różnego rodzaju dysze. Stosuje się przy tym specjalne dysze do oprysku taśmowego ze stożkami natryskowymi, które zapewniają równomierne stężenie cieczy roboczej na zadanej szerokości taśmy.