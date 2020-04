Opryskiwacz Amazone z większym zbiornikiem przednim

Firma Amazone zdecydowała się poszerzyć swoją ofertę o dodatkowy zbiornik przedni FT 1502. Zbiornik umożliwia łatwe powiększenie pojemności polowego opryskiwacza zawieszanego UF 02 o dodatkowe 1500 litrów.

Firma Amazone od kilku lat z powodzeniem oferuje zbiornik przedni FT 1001. Teraz zdecydowała się poszerzyć swoją ofertę o dodatkowy zbiornik przedni FT 1502.

Na przykład opryskiwacz zawieszany UF 2002 w połączeniu z FT 1502 ma łączną pojemność 3500 litrów. Dzięki opcjonalnemu systemowi FlowControl+ i kompaktowej budowie, zbiornik przedni to idealne rozwiązanie zwiększające pojemność UF 02.

Przemyślana konstrukcja

Dla kompaktowego zestawu na rolkach transportowych zawsze znajdzie się odpowiednia przestrzeń. Prawidłowe mycie wnętrza zestawu opryskiwacza odbywa się przy użyciu wody płuczącej ze zbiornika UF 02 o pojemności 350 litrów. Kompaktowy zespół opryskiwacz-ciągnik bardzo sprawdza się podczas transportu, szczególnie na wąskich drogach.

System zarządzania obiegiem cieczy FlowControl+

Zbiornik przedni FT 1502 jest w 100% zintegrowany z opryskiwaczem zawieszanym, gdzie współpraca między tymi komponentami odbywa się poprzez terminal Isobus za pośrednictwem elektronicznego systemu zarządzania obiegiem cieczy FlowControl+. Podstawa techniczna systemu FlowControl+ to dwa elektroniczne mierniki poziomu w przednim i tylnym zbiorniku, oraz dwa wysokowydajne iniektory. Są one obsługiwane przez dodatkową pompę o wydajności 150 l/min znajdującą się przy UF. Wydajność transferu w każdym kierunku wynosi do 200 l/min.

Dzięki stałemu obiegowi cieczy między zbiornikiem przednim, a tylnym, ciecz robocza jest zawsze idealnie homogenizowana. Terminal Isobus automatycznie steruje obiegiem cieczy, dzięki czemu zapewnia zawsze optymalny rozkład masy. Zapobiega to zbyt wczesnemu odciążeniu przedniej osi.

Podczas procesu napełniania system FlowControl+ automatycznie napełnia jednocześnie oba zbiorniki, a podczas opróżniania - oba zbiorniki są automatycznie opróżniane. Na koniec oba zbiorniki są również myte.

Za pomocą sterowania ręcznego możliwe jest wyłączenie automatycznej funkcji FlowControl+ i wykorzystanie zbiornika przedniego tylko do transportu dodatkowej wody do płukania, lub wody użytkowej. W praktyce pompa FlowControl+ może dodatkowo wspomagać napełnianie UF 02, w związku z czym maksymalna wydajność zestawu może wynosić nawet do 400 l/min.

Interesująca alternatywa dla opryskiwacza samojezdnego

Przy pojemności zbiornika do 3500 litrów, zestaw UF 02 i FT 1502 w połączeniu z nowoczesnym ciągnikiem może być interesującą alternatywą dla opryskiwacza samojezdnego. Dużą zaletą zestawu jest cena i dodatkowe wykorzystanie ciągnika do innych prac.