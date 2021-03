Opryskiwacz czy mulczer na prąd?

Czy współpracujące z ciągnikiem narzędzia rolnicze muszą być napędzane wyłącznie mechanicznie lub hydraulicznie? Okazuje się, że niekoniecznie.

Niezwykłą koncepcję przeniesienia napędu z ciągnika na maszynę rolniczą pokazał włoski producent narzędzi Nobili we współpracy z New Holland. Do tej pory przyzwyczailiśmy się, że narzędzia współpracujące z ciągnikiem zasilane są z jego wałka WOM lub za pomocą napędu hydraulicznego. Jednak okazuje się, że maszyny można także napędzać elektrycznie.

Czas na innowacje

Opryskiwacz E-Sprayer i mulczer E-Mulcher to pierwsze w pełni elektryczne maszyny, wykorzystujące jako jedyne źródło energii generator prądu stałego zawieszony na ciągniku.

Opryskiwacz E-Sprayer jest wyposażony w dwa silniki elektryczne, jeden do pompy i jeden do grupy wentylatorów, a także posiada automatyczny system dozowania, który komunikuje się z ciągnikiem poprzez Isobus. Prędkość obrotową wentylatora można regulować w sześciu różnych zakresach, w zależności od potrzeb. Ponadto odwrócenie kierunku ruchu łopatek umożliwia oczyszczenie kratki wlotowej z liści.

Z kolei E-Mulcher wyposażony jest w silnik elektryczny do rotora oraz dwa silniki liniowe, działające jak siłowniki hydrauliczne, za pomocą których porusza się głowica bijaka. Dzięki elektrycznemu sterowaniu utrzymuje stałą prędkość podczas pracy, co zapewnia najlepszą jakość cięcia oraz niski poziom hałasu w czasie pracy.

Liczne zalety

Opracowany przez inżynierów New Holland zewnętrzny napęd tych maszyn to generator E-Source, który może być napędzany zarówno przez przedni, jak i tylny wałek WOM ciągnika. Napięcie 700 V prądu stałego wytwarzane przez generator dostarczane jest do maszyny za pomocą przewodu elektrycznego i bezpiecznych wtyczek systemu AEF.

Jak zapewniają producenci, wielką zaletą elektryfikacji narzędzi jest to, że nie wymagają już napędu WOM ani hydraulicznego. W elektronarzędziach Nobili nie ma wałów Kardana, olejów i skrzyń biegów, co podnosi ich niezawodność. Silniki elektryczne i przetwornice zastosowane w tych e-narzędziach zapewniają ponad 34 proc. oszczędności paliwa na hektar w przypadku opryskiwacza i 31 proc. w kontekście mulczera.

W niedługim czasie zobaczymy zapewne więcej narzędzi zasilanych w ten sposób, bo pomysł jest rozwojowy.

Opryskiwacze i mulczery możecie znaleźć na gieldarolna.pl.