Orka ekstremalna, czyli jazda bez trzymanki!

Większość farmerów kojarzy trzy rodzaje orki (włączając w to podorywkę) jako podstawowy zabieg w najstarszym systemie uprawy gleby. Do tego dochodzi jednak jeszcze jeden rodzaj w postaci orki melioracyjnej.

Bardzo wymagająca pod wieloma względami (m.in. wyjątkowo duże zapotrzebowanie na moc przy odpowiednim sprzęcie) orka melioracyjna to bardzo głęboki zabieg (od 45 cm daleko wzwyż) popularny szczególnie w Holandii i we Włoszech.

Użyźnić depresję i posadzić winorośl

Holandia od wielu lat „wydziera” tereny do życia morzu. Stosuje w tym celu odpowiednie systemy zapór. Aby jedna odzyskane powierzchnie, które są tak zwanymi obszarami depresyjnymi, czyli położonymi poniżej poziomu morza utrzymać w odpowiedniej kondycji stosuje się tam m.in. bardzo głębokie orki melioracyjne.

Jaki jest ich cel? Niszczą one przede wszystkim nieprzepuszczalne warstwy gleby pobudzając i regulując obieg wody, zapewniają dostęp roślinom do mikroelementów zalegających poniżej tradycyjnej warstwy uprawnej oraz – co szczególnie ważne jest w przypadku wspomnianych „depresji” – ograniczają gromadzenie się soli będące wynikiem wspomnianego braku odwodnienia.

W Italii z kolei ten zabieg stosowany jest np. przy zakładaniu jakże popularnych tam winnic.

Pługi jednosegmentowe i ciągi maszyn

W orkach melioracyjnych stosuje się olbrzymie pługi, ale przeważnie o jednej sekcji. Są to maszyny zagonowe jak i obrotowe. Prym w produkcji takich urządzeń (aratri) wiodą firmy włoskie.

Poniże prezentujemy wyjątkowo widowiskowe filmiki pokazujące orki ekstremalne. Szczególnie wart zainteresowania jest ten pierwszy nagrany we Włoszech, gdzie Fendt serii 900 Vario wraz z obracalnym pługiem walczy dzielnie z opisywaną ekstremalnie głęboką uprawą.

Pozostałe materiały również są godne uwagi – zobaczyć na nich można bowiem np. swoisty „pociąg uprawowy” złożony z wielu maszyn.

Zapraszamy do oglądania i komentowania.