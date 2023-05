Podczas targów Auto Nostalgia w Warszawie na stoisku miesięcznika Automobilista można było podziwiać Ursusa C-342 z 1966 r. Ciągnik wypożyczono na wystawę z Muzeum Motoryzacji w Nieborowie i choć na pierwszy rzut oka na takiego nie wygląda, jest prawdziwym unikatem.

Z pozoru ciągnik niczym się nie wyróżnia. Ot zwykła „trzydziestka” jakich wiele. Ale wprawny i doświadczony obserwator od razu zauważy, że z tym ciągnikiem jest coś nie tak. Otóż jest to bardzo wczesny model bazujący na eksportowej wersji Ursusa (C-335) skrywający pod maską trzycylindrowy silnik AD3.152 Perkinsa.

Pojazd pochodzi z Muzeum Motoryzacji „Motonostalgia” z Nieborowa, które zapewne dobrze znacie z naszych wcześniejszych artykułów. Właściciel placówki, Wojciech Bury, zapewnia, że ciągnik jest oryginalny. Motory Perkinsa montowano na niektóre rynki (często były one montowane już w danym kraju).

Silnik Perkins w Ursusie był już montowany w latach 60., fot. K.Pawłowski

Perkinsa montowno w Ursusie jeszcze w latach 60.

Okazuje się, że pierwsze egzemplarze przeznaczone na eksport nosiły nazwę C-342 i nie można ich mylić z prototypem o tej samej nazwie, który powstał w latach 1960 – 61 wraz z innymi prototypami (C-336, C-342 i C-356). Jak wiemy z planów produkcji nowej rodziny polskich ciągników wówczas wyszły nici, bowiem rządzący podpisali umowę z Zetorem. Wkrótce zapomniano o prototypach i skupiono się na produkcji ciągników rodem z Czechosłowacji.

Oprócz silnika wersja eksportowa posiadała tylny podnośnik z automatyczną regulacją dolnozaczepową o nazwie "Agrocontrol". Po jakimś czasie nazwa C-342 używana odnośnie eksportowych wersji z angielskim motorem zniknęła na rzecz C-345, które zresztą także występują w nieborowskiej kolekcji.

Niektórych może dziwić współpraca między Perkinsem, a Ursusem jeszcze przed kupieniem licencji w latach 70. Jednak przykładów angielskich silników w polskich ciągnikach jest znacznie więcej. Nie była to duża produkcja i do końca nie wiadomo czy w ogóle montaż importowanych jednostek odbywał się w fabryce czy na miejscu u danego, zagraniczengo dealera. Wojciech Bury skłania się ku teorii, że w większości powstawały one w Ursusie.

Eksportem polskich maszyn rolniczych w PRL zajmowało się powołane w 1950 r. Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Agromet Motoimport. Zazwyczaj za granicę wysyłano standardowe ciągniki, ale specyfika niektórych rynków powodowała pewne zmiany, czasem tylko w nazwie, czasem także konstrukcyjne.

Na przykład w Grecji powstała spółka Ursus Hellas, która do niektórych modeli polskiego producenta montowała silniki Perkinsa. Był to zabieg omijający przepisy podatkowe – ciągniki Ursus Hellas traktowano jako krajowe, wyprodukowane w Grecji. Dzięki temu w Nieborowie możemy oglądać grecką wersję eksportowego Ursusa C-335 z trzycylindrowym silnikiem Perkinsa AD3.152 o oznaczeniu C-345. W ten sam sposób powstał Ursus C-365, czyli model C-355 z silnikiem AD4.203, który także znajduje się na stanie muzealnym. Oprócz tego na rynku greckim funkcjonował Ursus serii ciężkiej o nazwie C-3110 napędzany sześciocylindrowym motorem Perkinsa o mocy 110 KM.

Zapraszamy do Nieborowa

Prezentowany na wystawie Ursus C-342 przyjechał z powrotem do Polski z Francji, gdzie został wyeksportowany w latach 60. Ciekawe ile podobnych maszyn można jeszcze znaleźć na zachodzie i południu Europy?

Przypominamy, że Muzeum Motoryzacji w Nieborowie zaczęło już sezon letni i można je zwiedzać. Oprócz traktorów w placówce można obejrzeć kilkaset innych eksponatów, w tym samochody osobowe i dostawcze, zarówno krajowe jak i zagraniczne.