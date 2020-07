Ości nie odstają od ziarna? Doradzamy jak młócić jęczmień ozimy

Trwają pierwsze zbiory zbóż – „pod kosę” trafił przede wszystkim jęczmień ozimy, który nie jest rośliną łatwą w omłocie. Dostajemy sygnały od rolników, którzy mówią o źle wymłóconym ziarnie i pytają jak ustawić kombajn.

Jęczmień ozimy sprawia nieraz duże trudności w omłocie – problemem są najczęściej trudno odstające od ziarna ości. Pół biedy jeśli ziarno jest przeznaczone na paszę w gospodarstwie, choć i tu oczywiście jakość ma znaczenie. Jednak najczęściej ziarno jęczmienia jest wykorzystywane do celów spożywczych i browarniczych i musi być dokładnie oczyszczone. Warto dodać, że ziarniaki z ościami mogą też zwiększać straty przy samym omłocie ponieważ przyczepiają się do słomy.

Jęczmień musi być bardzo dojrzały

Co zatem zrobić aby wymłócić czyste ziarno? Po pierwsze… nie spieszyć się z terminem zbioru. Im rośliny bardziej dojrzałe i suche, tym bardziej łamliwe stają się ości. Co ciekawe, paradoksalnie sprzymierzeńcem dla dobrego omłotu może być deszcz, który spadnie na dojrzałe zboże. Po przejściu opadów i wyschnięciu łanu części roślin murszeją, stając się bardziej kruchymi.

Zbiory jęczmienia ozimego trwają w najlepsze, fot. wd

W tym roku daje się zauważyć na wielu polach, że kłosy są żółte a ziarno twarde i wydają się dojrzałe, a pozostałe części roślin jeszcze bywają zielonkawe i miękkie. Ponadto duża ilość opadów w ostatnich tygodniach powoduje odbijanie zielonych pędów, które pogarszają warunki omłotu. Różnice w dojrzałości roślin widać też w obrębie poszczególnych pól – na górkach i nieckach.

Jęczmień ozimy tuż przed zbiorem, fot.wd

Jeśli zatem wyjedziemy w pole i jesteśmy pewni co do ustawienia maszyny, a „robota nie idzie”, może warto odczekać 2-3 dni i spróbować ponownie. Co z tego że ziarno wymłóci się wcześniej „na siłę” i będzie z ościami, jeśli nie będzie ono miało wartości handlowej lub będzie ona mocno zaniżona.

Ustawienie kombajnu

Jeśli zauważymy, że w zbiorniku jest duży udział niedomłóconych z ościami ziaren, w pierwszej kolejność warto być może trochę przyspieszyć pracę, po to aby przez układ młócący przechodziła duża ilość masy, aby ziarna ocierały się przede wszystkim między sobą i wtedy ościenie łatwiej się odłamują.

Można też „skręcić” klepisko, czyli zmniejszyć szczelinę, dzięki czemu następuje mocniejsze, bardziej agresywne oddziaływanie elementów młocarni. Ważny jest przy tym stan cepów – ich uzębienia. Tym sposobem można uzyskać dokładniejszy omłot, ale też narazić ziarno na uszkodzenia.

Dostęp do listwy domłacającej spod hedera, fot.kh

Są jeszcze inne rozwiązania. Niektórzy z producentów kombajnów stosują dodatkowe, specjalne pokrywy pod klepiskiem głównego bębna młócącego. Mają one na celu podtrzymanie młóconej masy, tak aby zintensyfikować omłot i uzyskać efekt "wytarcia" z pozostałości takich jak ości. Wadą takiego rozwiązania jest jednak zmniejszenie wydajności omłotu z powodu zredukowania powierzchni separacji ziarna.

- Z dodatkowych rzeczy w naszych kombajnach może być np. załączona listwa domłacająca, można też zamknąć blachy pod klepiskiem wstępnym i dodatkowo między klepiskiem wstępnym a głównym może być zamontowana listwa domłacająca – wyjaśnia Andrzej Kulczyński z Claas Polska

Pozostałe ustawienia, takie jak siła wiatru czy szczeliny w sitach, ustawia się podobnie jak dla pozostałych gatunków zbóż.