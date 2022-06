Ostatni dzień na zgłoszenie się do konkursu "Innowacyjny Farmer 2022"

Do naszego konkursu "Innowacyjny Farmer 2022" można zgłaszać się już tylko do 23 czerwca fot. mat. prasowe

Termin zgłaszania się do konkursu "Innowacyjny Farmer 2022"mija 23. czerwca, dlatego jeśli jeszcze chcielibyście zgłosić siebie, lub osobę, która Waszym zdaniem zasługuje na miano innowatora, to koniecznie zróbcie to jak najszybciej!

W tym roku po raz pierwszy wystartował nasz nowy konkurs "Innowacyjny Farmer", gdzie będziemy chcieli nagrodzić nowoczesnych rolników w trzech kategoriach: produkcja roślinna, produkcja zwierzęca oraz technologie. Konkurs ma na celu popularyzowanie nowoczesnych technologii oraz praktyk rolniczych, które podnoszą efektywność produkcji rolnej, poprawiają dobrostan zwierząt, a także chronią środowisko. Do Konkursu mogą zgłosić się rolnicy indywidualni prowadzący lub współprowadzący gospodarstwo rolne na terenie RP. Rolnicy mogą być też nominowani do udziału w Konkursie np. przez: organizacje branżowe, jednostki administracyjne, związki zawodowe rolników, firmy prywatne z sektora rolnego i rolno-spożywczego. Zgłoś swój udział w konkursie już teraz! Prowadzisz innowacyjne gospodarstwo? Masz w swojej okolicy rolników wdrażających szeroko rozumiane innowacje? Możesz je nominować do udziału w konkursie, to już ostatni moment!

