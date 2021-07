Ostatnie przygotowania i 6 kombajnów ruszy w pole na 300 ha pszenicy

Ostatnie czynności i za chwilę 6 kombajnów ruszy w pole. 5 Claasów Lexion i John Deere S ma wymłócić 300 ha pszenicy. Jesteśmy w gospodarstwie Terracult w Rumunii

W trakcie naszej podróży na żniwa do Rumunii, odwiedziliśmy gospodarstwo Terracult, w którym aktualnie trwa zbiór pszenicy ozimej. W godzinach 8-9 rano, trwają ostatnie przygotowania do wyjazdu 6 kombajnów na pola. 5 z nich - Claas Lexion - to maszyny usługodawcy, jeden - John Deere S790 jest własnością gospodarstwa. Zasadnicze czyszczenie maszyn i tankowanie odbywa się wieczorem po pracy. Rano pozostają jeszcze ewentualne poprawki i "kosmetyka".

Maszyny muszą być w pełni sprawne, aby zminimalizować ryzyko ewentualnych awarii, co generuje kosztowny przestój i jakże niepożądane naprawy w niemal 40 stopniowym upale.