Oto najnowsza generacja ciągników gąsienicowych Fendt

Fendt zapowiedział w ub. miesiącu nowe serie swoich ciągników, które w Europie zostaną oficjalna zaprezentowane we wrześniu. Tym czasem zza oceanu dotarły już informacje na temat kolejnej generacji ciągników gąsienicowych Fendt 1100 Vario MT.

To co od razu rzuca się w oczy w nowych maszynach niemieckiej marki to zmieniony, bardziej agresywny i kanciasty design, który upodabnia gąsienicowe ciągniki Fendt 1100 Vario MT do egzystujących już na rynku typoszeregów 900 Vario MT oraz kołowego 1000 Vario.

Inne silniki i większe moce

Większa z serii, czyli 1100 Vario MT będzie nadal składała się z czterech modeli, ale nie będą one już wyposażone w silniki AGCO Power tylko MAN – mamy więc powrót do korzeni, gdyż ciągniki Fendt w przeszłości były napędzane jednostkami tej marki.

Razem z tą roszadą uległy zwiększeniu moce premierowych maszyn. Trzy modele napędzane nowymi, 6-cylindorwymi silnikami pojemności 15,2 litra to teraz odpowiednio: 1151 (511 KM), 1156 (564 KM) oraz 1162 (618 KM). Największy w rodzinie, a zarazem największy wg Fendta dwugąsienicowy ciągnik na rynku - typ 1167, napędzany jest z kolei jednostką o pojemności 16.2 litra i mocy 673 KM oraz 2710 Nm momentu obrotowego osiąganego przy 1110 obr./min. Z silnikami MAN będzie sparowana bezstopniowa przekładnia Vario.

Mnogość rozwiązań optymalizujących wydajność

Do istotnych parametrów charakteryzujących najnowszą serię Fendt 1100 Vario MT zaliczyć można z pewnością koncepcję zarządzania silnikiem Fendt iD (w skrócie - duża moc przy niskich obrotach), gąsienice z systemem MTS Smart Ride zapewniającym płynne działanie oraz wysokowydajny dwuobwodowy układ hydrauliczny zapewniający do 439 l/min. przepływu oleju.

Ciągniki gąsienicowe wyposażone są ponadto w nowy typ sterowania EHR tylnym podnośnikiem, hydraulicznie sterowaną wychylną belkę zaczepową oraz różne opcje balastowania.

Jeśli chodzi o komfort pracy to kabina najnowszej odsłony traktorów gąsienicowych Fendt 1100 Vario MT została standardowo wyposażona w czteropunktową amortyzację opartą na poduszkach gumowych, a w opcji dostępny będzie hydrauliczny system tłumienia wstrząsów.

Przedsprzedaż w Ameryce Północnej rusza we wrześniu

– Wraz z nową serią 1100 Vario MT, a także 900 Vario MT będziemy po raz pierwszy w Ameryce Północnej oferować ciągnik gąsienicowy marki Fendt – powiedział Bob Crain, wiceprezes i dyrektor generalny AGCO.

Wcześniej za oceanem koncern AGCO oferował bowiem ciągniki gąsienicowe pod wycofaną z Europy marką Challenger. Teraz wraz z kreowaniem Fendta na brand globalny zielone maszyny trafią również na amerykańskie farmy. Logistycznie nie będzie to trudne, gdyż nowe gąsienicowe maszyny Fendt, podobnie jak ich żółci odpowiednicy Challenger, produkowane są w Jackson, w stanie Minnesota.

Przedsprzedaż najnowszej generacji ciągników Fendt 1100 Vario MT za oceanem rozpocznie się we wrześniu, a pierwsze maszyny trafią do klientów na początku przyszłego roku.

A kiedy zawitają do Europy? Tego zapewne dowiemy się niedługo po wakacjach.