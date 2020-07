Oto uczestnicy konkursu Tractor of the Year 2021

W tegorocznej edycji prestiżowego konkursu Tractor of the Year 2021 (nagroda przyznawana jest na następny sezon) nastąpiły zmiany, a zgłoszonych zostało 18 ciągników. Mamy również kilka niewiadomych pośród zgłoszonych maszyn.

Pierwszą zmianą jest nowy partner tytularny, którym została firma oponiarska BKT zastępująca konkurenta z branży, czyli szwedzkiego Trelleborg’a. Umowa sponsorska została podpisana na cztery lata.

Kolejną nowością jest przeniesienie – z wiadomych przyczyn – konkursu do Internetu. Z tej okazji powstała specjalna strona internetowa totydigital.com, na której każdy może śledzić przebieg wydarzeń. Dla członków jury z kolei przeznaczona jest jej część, do której trzeba się zalogować. Tam producenci ciągników udostępniają i prezentują informacje – nierzadko jeszcze tajne – na temat swoich maszyn.

Kandydaci w kategorii Tractor of the Year 2021

W głównej rozgrywce bierze udział dziewięć ciągników. Jest jedna niewiadoma odnośnie maszyny Massey Ferguson, ale po ostatniej premierze można przypuszczać, że będzie to nowa seria 8S. Na uwagę zasługuje również pierwszy start w konkursie (i to od razu w dwóch kategoriach) tureckiej marki Armatrac. Kandydaci to:

Armatrac 1254 Lux

Case IH Quadtrac 620

Claas Axion 960 Cemos

Fendt 1167 Vario MT

Kubota M7173 KVT

Landini 7-240 V-Shift

Massey Ferguson 8S?

New Holland T6.160 DC

Steyr 6240 Absolut CVT

Kandydaci w kategorii Best Utility 2021

Do miana najlepszego ciągnika użytkowego pretenduje pięć ciągników. Tutaj mamy z kolei dwie niewiadome. Jak będzie wyglądał nowy Fendt 211 Vario, który zostanie zaprezentowany jesienią (o premierowych seriach niemieckiego producenta wspominaliśmy już na naszych łamach)? Druga zagadka to Valtra – mówi się jednak, że będzie to całkiem nowa seria mieszcząca się pomiędzy typoszeregami A i N. Kandydaci to:

Armatrac 1004 Lux

Case IH Vestrum 130 CVX Drive

Fendt 211 Vario (model 2021)

Kubota M 6142

Valtra?

Kandydaci w kategorii Best of Specialized 2021

O tytuł w ostatniej kategorii, czyli najlepszy ciągnik specjalistyczny, powalczy czterech zawodników. Tutaj swojego reprezentanta wystawia tradycyjnie włoskie Antonio Carraro, które tylko takie maszyny ma w ofercie. Ponadto podobnie jak w poprzednim przypadku wystartuje najnowszy Fendt z rodziny 200 Vario, o którym jeszcze nic nie wiemy. Kandydaci to:

Antonio Carraro Tony 8900 V

Fendt 211 V Vario (model 2021)

Landini Rex 3-080

Valtra F105

Czwarta kategoria Sustainable TOTY 2021, w której wygrać każdy może

Ta kategoria została dodana do współzawodnictwa w roku ubiegłym. Jej celem jest, jak to zostało określone, wybór najbardziej zrównoważonej koncepcji rozwoju ciągnika pod względem komfortu, bezpieczeństwa, wydajności i łączności.

Ogólnie rzecz biorąc może to być któryś z kandydatów z pozostałych kategorii jeśli już dziś wpisuje się w najnowocześniejsze technologie inteligentnych rozwiązań połączonych z nowymi rozwiązaniami w zakresie napędu (silniki elektryczne, hybrydowe czy też gazowe), które sprawią, że ciągnik będzie mniej zanieczyszczał środowisko, będzie wygodniejszy, bezpieczniejszy oraz wydajniejszy.

W tamtym roku byli to trzej oddzielni kandydaci: New Holland Methane Power, Rigitrac SKE 50 i Fendt e100. W tym nie podano, przynajmniej na razie, nominacji więc domniemywać można, że kategorię wygra jednak któryś z 18 zgłoszonych do tej pory traktorów.

Ceremonia wręczenia nagród, która pierwotnie odbyć się miała na targach EIMA w Bolonii w listopadzie odbędzie się jednak w sieci.

Konkurs TOTY ma już 32 lata

Pierwsza edycja konkursu odbyła się 1988 roku i od tego czasu organizowany jest on corocznie. Na przeszkodzie nie stanął mu nawet koronawirus, bo współzawodnictwo zostało przeniesione do Internetu. O wyborze najlepszych ciągników decyduje jury składające się z 25 dziennikarzy reprezentujących czołowe magazyny rolnicze z 23 krajów europejskich.