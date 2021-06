Owijanie folią dużej kostki - pokaz pracy owijarki stacjonarnej Goweil

Uczestniczyliśmy w pokazie pracy owijarki stacjonarnej zorganizowanym przez jej producenta firmę Goweil oraz dilera tych maszyn firmę Raitech.

Pokaz pracy owijarki stacjonarnej Goweil G410Q Profi został zorganizowany przy okazji pokazu prasy New Holland Big Baler 1290 High Density, który miał miejsce pod koniec maja w gospodarstwie Rusko w Wielkopolsce.

Oprócz wspomnianej owijarki, podczas pracy można było zobaczyć także chwytak do bel prostopadłościennych Goweil BTGQU, który został zawieszony na ładowarce New Holland TH7.42 Elite.

Chwytak do dużej kostki

Zaprezentowany chwytak do bel prostopadłościennych ma on szerokość wynoszącą 224 cm. Jego waga wynosi 380 kg. Maksymalne ciśnienie robocze oleju podczas pracy może wynosić 200 bar, a chwytak do pracy wymaga jednej pary wyjść hydrauliki. Te parametry pozwalają na pracę z balotami o wadze do 2000 kg.

Podczas pokazu baloty miały wagę około 1000 kg. Najmniejsze rozwarcie chwytaka wynosi zaledwie 70 cm. Jest on przeznaczony do pracy z balotami prostopadłościennymi ale można go także używać do pracy z balotami okrągłymi.

Końcówki ramion chwytnych są nachylone do siebie co zapewnia pewny chwyt w każdej sytuacji i jak podkreśla producent ma zapobiegać uszkodzeniu folii. Trzeba także przyznać, że sam chwytak jest zrobiony bardzo solidnie.

Jeśli chodzi o uchwyty pozwalające na zamocowanie chwytaka do maszyny współpracującej to Goweil oferuje BTGQU w zasadzie z dowolnym rodzajem uchwytu, a same uchwyty są przykręcane do ramy chwytaka co umożliwia ich szybką wymianę jeśli zajdzie taka potrzeba.

Owijanie stacjonarne

Jeśli chodzi o owijanie to gwiazdą pokazu była owijarka Goweil G4010Q Profi. Jest to maszyna przeznaczona do pracy stacjonarnej wyposażona we własny silnik spalinowy marki Kubota o mocy 17,5 kW, który napędza hydraulikę maszyny. Dzięki temu owijarka potrzebuje np. ciągnika tylko do transportu na miejsce pracy. Wszystkie ustawienia potrzebne do ustawienia maszyny dokonywane są natomiast przy użyciu jej własnej hydrauliki.

Owijarka w wersji Profi jest wyposażona w pilota do sterowania radiowego, jednak na maszynie znajduje się także blok zaworowy umożliwiający sterowanie ręczne jeśli zajdzie taka potrzeba. Całe menu w pilocie sterowania jest w języku polskim co z pewnością usprawni obsługę maszyny.

Owijarka jest wyposażona w dwa ramiona do owijania. Można w nich zastosować folię o wysokościszerokości 75 lub 50 cm. Jeśli zajdzie taka potrzeba, owijarka może owijać tylko przy użyciu jednej rolki folii.

Owijarka może owijać baloty okrągłe o średnicy od 90 do 150 cm, a jeśli chodzi o baloty prostopadłościenne to ich wymiar może wynosić do 2 m długości do 120 cm szerokości i do 140 cm wysokości.

Może także owijać dwa baloty prostopadłościenne na raz pod warunkiem, że ich wysokość nie przekroczy 140 cm. Pozwala to na oszczędność około 20 proc. folii potrzebnej do owijania w stosunku do balotów pojedynczych. Masa owijanych na maszynie balotów nie powinna przekraczać 1,8 t.

Cały proces owijania jest w pełni automatyczny wystarczy na sterowniku wcisnąć tylko jeden przycisk by maszyna przeprowadziła pełny cykl owijania, łącznie z wyrzuceniem owiniętego balotu ze stołu roboczego. Stół jest wyposażony w dwa reflektory robocze, dzięki którym możliwa jest także praca maszyną po zmroku. Jeśli maszyna nie pracuje, silnik automatycznie zmniejsza obroty pracy co pozwala na oszczędność paliwa.

Folie do zastosowań w rolnictwie znajdziecie na www.gieldarolna.pl