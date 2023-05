Owijarka bel na przedni i tylny TUZ

Jedyna owijarka na pokazach Zielonego Agro Show, która była zawieszana na przednim TUZ-ie, fot. K.Pawłowski

Jak co roku podczas Zielonego Agro Show największe stężenie „show” mogliśmy znaleźć w czasie pokazów polowych. Nie inaczej było w tym roku, kiedy to swoje walory prezentowały wybrane maszyny zielonkowe. Naszą uwagę zwróciła m. in. owijarka Tanco zawieszana na TUZ-ie.

Irlandzka firma Tanco to specjalista w produkcji wszelkich owijarek, przecinaków do bel, a także kosiarek. W Ułężu producenta z Irlandii reprezentowała firma Fricke. Czytaj więcej Zielone Agro Show – galeria zdjęć z pierwszego dnia Na pokazach firma Tanco jako jedyna zaprezentowała owijarkę zawieszoną z przodu maszyny, w tym wypadku była to ładowarka marki Kramer. Owijarka S200V to jedyna dwuramienna maszyna na rynku, którą można zamontować bezpośrednio do ładowarki teleskopowej lub kołowej oraz na TUZ w ciągniku (z przodu lub z tyłu). Kilka patentów w jednej owijarce Tanco Owijarki serii S mają kilka patentów, które ułatwiają pracę z belami. System rozkładania i składania wielu ramion owijających w jeden system cięcia i trzymania sprawił, że maszyny są lżejsze i bardziej kompaktowe. Podobnie rozwiązano system dociągania folii, w którym znacznie ograniczono zużycie folii. Poszczególne wersje różnią się liczbą ramion, seria 200 posiada ich dwie sztuki. Podczas Zielonego Agro Show owijarkę Tanco zagregowano z ładowarką Kramer, fot. K.Pawłowski Owijarka może zastąpić chwytak do bel w codziennej pracy, więc jeden operator może zrobić więcej. Np. pobrać belę z pola, owinąć ją i od razu odstawić na miejsce docelowe w przyczepie lub na pryzmie (tu najlepiej sprawdza się ładowarka kołowa lub teleskopowa). Maszyna nadaje się także do użytku w trudnym terenie oraz na działkach stromych. Co ważne maszyna jest sterowana poprzez komputer i jest w pełni automatyczna. Wydajność i wyposażenie Wydajność maszyny wynosi 65 bel na godzinę. Producent daje gwarancję na 2 lata lub 8000 bel. Standardowe funkcje maszyny to m. in.: czujniki przerwania folii, dozownik folii z wbudowanymi opcjami rozciągania 55 proc. i 70 proc., indywidualnie napędzane rolki podbierające, teleskopowe cięcie i uruchamianie. Czytaj więcej Szybka prasoowijarka od Göweil Tanco S200V, fot. K.Pawłowski Czytaj więcej Zakup nowego ciągnika. Nieśmiało pojawiają się promocyjne oferty





