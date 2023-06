Tureckie maszyny Ozdoken cieszą się wśród polskich rolników coraz większą popularnością. Charakteryzują się niższą ceną względem renomowanej konkurencji, a jak twierdzi producent – oferują przy tym sprawdzone rozwiązania i wysoką jakość. Czy testowy siewnik to potwierdzi?

Jak w teście Farmera wypadł turecki siewnik Ozdoken Tayka-KG6?

Jakie są zalety i wady tej konstrukcji?

Jak wygląda precyzja siewu?

Cena siewnika - adekwatna do tego co oferuje?

Początkowo podchodząc do testu tureckiego siewnika Ozdoken Tayka-KG6 nie mieliśmy względem niego jakichś wygórowanych wymagań, bowiem liczyliśmy się z tym, że niższa cena musi z czegoś wynikać. Dlatego też przygotowani byliśmy na pewne niedociągnięcia.

Nasze oczekiwania jednak wzrosły w momencie, gdy poznaliśmy cenę testowej maszyny wynoszącą katalogowo ok. 150 tys. zł netto. To oczywiście wciąż mniej niż za konkurencyjne siewniki, jednak równocześnie to kwota sprawiająca, że na zakup będą mogły pozwolić sobie co najmniej średniej wielkości gospodarstwa oraz firmy usługowe, gdzie przecież nie ma miejsca na półśrodki i techniczne niedomagania.

Uzbrojeni w tę wiedzę i patrzący na maszynę z punktu widzenia raczej wymagającego klienta, przystąpiliśmy do testu.