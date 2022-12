Pöttinger połączył ciągany kultywator Terria z przednim zbiornikiem Amico - systemem doglebowego dozowania nawozu. Ta kombinacja ma pozwolić na uprawianie gleby i jednoczesne wysianie nawozu podczas jednego przejazdu.

System Amico może być zamontowany na wszystkich gruberach firmy Pöttinger, zarówno 3 jak i 4 - belkowych. Jest jednocześnie zgodny z systemem ISOBUS co pozwala na używanie go również z urządzeniami w ciągnikach innych producentów.

Sam zbiornik Amico występuje w dwóch wersjach: pojedynczej i dzielonej i mają one pojemność 1700 lub 2400 l. System montowany jest z przodu a nawóz transportowany jest rurami zamontowanymi wzdłuż ciągnika. Stamtąd trafia do głowicy rozdzielającej a następnie do redlic montowanych na elementach roboczych Terii.

Redlice dają trzy możliwości wysiewania nawozu: wysiew górny na głębokości 0-5 cm, wysiew dolny na głębokości 20-30 cm oraz mieszany, który jest połączeniem tych dwóch sposobów.

Celem kombinacji Amico z kultywatorami jest jednoczesne spulchnienie gleby i wysianie nawozu - ponieważ jego bezpośrednie odłożenie glebie, gdzie nie zostaje wypłukany - daje najlepsze efekty. W rezultacie można precyzyjnie uzupełnić braki substancji odżywczych w różnych warstwach gleby.

System Amico w standardzie posiada system rolnictwa precyzyjnego – w oparciu o mapowanie pól, można dokładnie dozować wymaganą ilość nawozu, tam, gdzie roślina go potrzebuje.