Pöttinger - budowa nowej fabryki rozpoczęta

Mimo trudnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa, Pöttinger trzyma się ambitnie swoich planów budowy nowej fabryki w St. Georgen, oddalonego 5 km od centrali koncernu w Grieskirchen.

W dniu 30 kwietnia 2020 r. wbito symboliczną łopatę pod budowę nowej fabryki w St. Georgen, oddalonego 5 km od centrali koncernu w Grieskirchen w Austrii. W obecności obydwu właścicieli, Heinza i Klausa Pöttingerów, zarząd firmy zainaugurował początek prac budowlanych.

Po fazie budowy, który powinien trwać trochę ponad rok, nastąpi otwarcie nowego obiektu. W pierwszym etapie, na który przeznaczono sumę 25 mln euro, powstanie hala montażowa o powierzchni 6.300 m2. Najpóźniej wczesnym latem 2021 zostanie rozpoczęty tu montaż prasy rolującej Impress i 4-karuzelowej zgrabiarki TOP.

Nowy budynek harmonijnie wpisze się w krajobraz, fot. mat. prasowe

Pöttinger to blisko 150 lat historii produkcji maszyn rolniczych z Grieskirchen. W działanie firmy jest zaangażowanych prawie 2 tys. pracowników na całym świecie. Firmę zawsze cechowało innowacyjne portfolio produktów oraz wizjonerski duch.

Teraz otwierany jest nowy rozdział: obok głównej fabryki w Grieskirchen (AT) ukierunkowanej na produkcję maszyn do zbioru zielonek, fabryki siewników w Bernburgu (DE) i fabryki produkującej maszyny do uprawy gleby w Vodnanach (CZ). Pöttinger inwestuje w kolejne miejsce produkcji w Austrii, aby rozszerzyć swoje kompetencje w technice do zbioru zielonek.

Jak informują przedstawiciele firmy, rozbudowa stała się konieczna w obliczu wzrastającej sprzedaży w związku z rozszerzaniem rynków zbytu na świecie. Z jednej strony wzrastająca ilość sprzedanych maszyn doprowadziła do powstawania wąskich gardeł na liniach produkcyjnych, z drugiej zaś strony wzrastające zapotrzebowanie na coraz większe maszyny zaostrzyły sytuację. Dalsza rozbudowa centralnej fabryki ze względu na ograniczenia powierzchni nie jest możliwa.

Wynajmowana obecnie hala montażowa przed wjazdem do Grieskirchen będzie od następnego roku wykorzystana na inne cele. Powierzchnia w St. Georgen daje idealne możliwości do dalszego rozwoju.

-Rynek definiuje tempo budowy – wyjaśnia Jörg Lechner, odpowiedzialny za budowę członek zarządu i konkretyzuje. - Działać z wyprzedzeniem, to przesłanka, na której oparliśmy naszą decyzję o tej inwestycji – dodaje.

Na 17 hektarowej działce najpierw powstanie hala montażowa o powierzchni 6.300 m2. Plany elastycznej rozbudowy są już gotowe.

W nowej fabryce ma być produkowana prasa rolująca Imress, podobnie jak duża 4- karuzelowa zgrabiarka. Następne etapy rozbudowy obejmą miejsca montażowe także dla pozostałych dużych maszyn.

- W nowej fabryce będziemy realizowali to, co jest istotą naszego życia zawodowego, we wszystkich jego aspektach: szczególny nacisk jak zwykle położymy na wysoką jakość wykonania produktów pod kątem najlepszych efektów pracy, ergonomicznych rozwiązań w otoczeniu pracowników i przyjazną środowisku budowę. Inwestycja w wysokości 25 mln euro w pierwszym etapie rozbudowy jest w pełni przemyślanym krokiem milowym w dalszym rozwoju firmy Pöttinger – mówi z przekonaniem Gregor Dietachmayr, rzecznik zarządu firmy.