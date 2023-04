Po trwającej prawie 1,5 roku rozbudowie firma Pöttinger oddała do użytku nowoczesną lakiernię. Tym samym zakończył się etap rozbudowy zakładu w St. Georgen koło Grieskirchen.

Oficjalnie otwarcie nowej hali w fabryce zgrabiarek i pras zwijających miało miejsce 14.04 2023. Mieści się w niej nowoczesna instalacja do katodowego malowania zanurzeniowego (KTL) oraz lakierowania proszkowego. Powierzchnia oddanej do użytku hali wynosi 7,9 tys. m2, a wartość całej inwestycji to 33 mln euro. Warto przypomnieć, że pierwsza hala została oddana do użytku w czerwcu roku 2021.

Wysoka jakość lakieru

W nowym zakładzie obróbki powierzchniowej lakierowane są teraz części do zgrabiarek i pras zwijających. Dotychczas były one lakierowane w głównej fabryce w Grieskirchen i dostarczane do St. Georgen.

W nowej fabryce realizowane są ponadto zewnętrzne zamówienia na wysokiej jakości powłoki przy użyciu najnowocześniejszych metod. Z usługi tej są szczególnie zadowoleniu firmy przemysłowe, które stawiają równie wysokie wymagania w zakresie ochrony przed korozją jak Pöttinger. Dzięki nowej instalacji firma może realizować zlecenia wymagające zastosowania czarnych, epoksydowych farb KTL, obejmujące części o dużej grubości ścianek oraz dużego ciężaru. Maksymalny ciężar zawieszonego ciężaru wynosi 1200 kg.

Na linii do malowania można zawiesić elementy o ciężarze do 1200 kg. Fot: Pöttinger

Wysokiej jakości maszyny to również ich trwała powłoka. Odporny na uderzenia lakier musi towarzyszyć produktowi przez cały okres użytkowania. Jest to jeden z powodów, dla którego zainwestowaliśmy w odpowiednią instalację w tej lokalizacji. - podkreśla Gregor Dietachmayer, przewodniczący zarządu, który jest przekonany, że rozbudowa zakładu to dobra decyzja.

W nowej fabryce składane są między innymi zgrabiarki taśmowe Mergento. Fot: Pöttinger

W zgodzie z przyrodą i ludźmi

Powlekanie powierzchni w procesie katodowego malowania zanurzeniowego (KTL) oraz malowania proszkowego pozwala nie tylko na uzyskanie wysokiej jakości, ale jest również przyjazne dla środowiska. Do produkcji i obróbki nie używa się rozpuszczalników. Ta metoda lakierowania gwarantuje odpowiednią twardość, a tym samym dłuższą żywotność. Firma Pöttinger łączy tutaj przyjazny dla środowiska proces lakierowania ze zrównoważonym rozwojem.

Pöttinger jako firma rodzinna czuje się zobowiązana wobec ludzi i środowiska. Oprócz wzięcia pod uwagę różnorodnych aspektów zrównoważonego rozwoju przy budowie nowej hali (duże wykorzystanie drewna, zielony dach, instalacja fotowoltaiczna, odzysk ciepła itp.), Pöttinger dokłada wszelkich starań, aby sam proces lakierowania przebiegał zgodnie z przepisami o ochronie środowiska i jego zasobów.

Nowy budynek oznacza również dalszą wartość dodaną w regionie. Oprócz około 60 pracowników, którzy są obecnie zatrudnieni przy montażu prasy rolującej IMPRESS, dużych zgrabiarek TOP i zgrabiarek taśmowych MERGENTO, nowoczesne i ergonomiczne miejsca pracy czekają na kolejne 50 osób.

Zarząd firmy nieustannie śledzi rozwój sytuacji gospodarczej i dlatego rozpoczął planowanie dalszych etapów rozbudowy.