Pöttinger otworzył nową fabrykę

Pöttinger otworzył fabrykę w St. Georgen w Austrii i od razu rozpoczął pierwszy etap jej rozbudowy.

Zaledwie rok temu informowaliśmy was o rozpoczęciu budowy nowej fabryki przez firmę Pöttinger.

Tymczasem dziś odbyło się uroczyste otwarcie nowej fabryki wybudowanej przez firmę Pöttinger w St. Georgen, zaledwie cztery kilometry od siedziby głównej firmy znajdującej się w Grieskirchen.

Nowo otwarta fabryka to czwarty zakład produkcyjny tego austriackiego producenta maszyn rolniczych. W pierwszym etapie powstał zakład powierzchni 6300 m2, pracę znajdzie w nim 60 osób.

W St. Georgen będą produkowane prasy zwijające Impress oraz zgrabiarki Top. Pierwszy etap budowy kosztował 25 mln euro. Fabryka powstała na działce o powierzchni 17 ha co umożliwia jej dalszą rozbudowę. Docelowo powierzchnia produkcyjna ma wynosić 42 000 m2, a pracę w zakładzie znajdzie 600 pracowników.

Fabryka spełnia wymagania zrównoważonego budownictwa. Polega to na tym, że jej dach jest pokryty zielenią po to by uszczuplenie terenów zielonych było jak najmniejsze. Sama hala została wykonana z drewna i wyposażona w ogrzewanie podłogowe wykorzystujące ciepło z procesów produkcyjnych.

Potwierdzeniem niskiego wpływu na środowisko zdaje się być następujący fakt: Pöttinger obok fabryki ustawił pasiekę, z której pozyskiwany jest miód. Jak mówi dyrektor zarządzający Jörg Lechner - Jeśli chcesz prowadzić działalność w sposób zrównoważony, musisz utrzymywać żyzną glebę.

Zaraz po otwarciu fabryki odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod jej rozbudowę. W rozbudowę obiektu firma zainwestuje 34 miliony euro, a fabryka powiększy się o 6800 m2. W nowej części znajdzie się nowa przyjazna dla środowiska lakiernia. Będzie ona pracować w systemie katodowego malowania zanurzeniowego, a w całym procesie nie będą wykorzystywane rozpuszczalniki.

Nową halę w St. Georgen zdobi motto firmy Pöttinger - Każdy potrzebuje rolnictwa.

