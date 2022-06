Zobacz galerię

Firma Pöttinger wykorzystała sezon zbioru pasz objętościowych do zaprezentowania nowej oferty maszyn. Kilka z nich to totalne premiery, jak choćby przyczepa samozbierająca Jumbo 8000 czy zgrabiarka taśmowa Mergento. Maszyny pokazano w Austrii w bardzo ciekawym gospodarstwie.

Nowy sprzęt do zbioru zielonek mogliśmy zobaczyć podczas jego europejskiej prezentacji dla dziennikarzy w dniu 25.07.2022 r. Wszystko zostało zorganizowane rodzimym kraju specjalistów od zielonek, czyli w Austrii.

Sama prezentacja odbyła się nie przy głównej siedzibie i Pöttingera w Grieskirchen, ale w gospodarstwie Domaine Albrechtsfeld położonym w Andau, w regionie Burgenland, ciągnącym się na południowy wschód od Wiednia wzdłuż granicy z Węgrami. To obszar typowo rolniczy i jak na austriackie warunki wyjątkowy, bo niemal zupełnie płaski.

Region wybitnie rolniczy z tysiącami wiatraków

Jadąc z Wiednia do gospodarstwa gdzie firma prezentowała swoje nowości mogliśmy obserwować typowe rolnicze plantacje: głównie zbóż, kukurydzy, gdzie nie gdzie ziemniaków, a im dalej na południe, tym też coraz więcej pokazywało się winnic oraz łąk. Tu i ówdzie widać było już skoszony jęczmień ozimy.

Nowoczesna architektura użytkowa w gospodarstwie Domaine Albrechtsfeld, fot.kh

Uwagę zwracały też wszechobecne wiatraki. Dość nadmienić, że tylko z pola lucerny, gdzie nowe maszyny Pöttingera były prezentowane w pracy, można było wokół naliczyć ich około setki.

Ekologia na dużą skalę

Samo gospodarstwo Domaine Albrechtsfeld – też wyjątkowe. Dlaczego? Po pierwsze – bardzo duże jak na europejskie warunki, bo mające powierzchnię ok. 1400 ha (1000 ha gruntów własnych i ok. 400 ha dzierżawionych). Po drugie, co może jest jeszcze bardziej wyjątkowe, jest ono prowadzone w systemie ekologicznym. Hodowane są tam krowy, uprawiana pszenica ozima, soja, dynia oleista i lucerna.

Przedsionek do sal konferencyjno-szkoleniowych, fot.kh

W samym gospodarstwie w oczy rzuca się piękna architektura użytkowa. Nowoczesne budowle udało się znakomicie połączyć z historycznymi budynkami i ukształtowaniem terenu i krajobrazem. Niektóre stare budynki zostały zaadoptowane na pomieszczenia szkoleniowo-konferencyjne, a w parku przy farmie można znaleźć przedmioty sztuki nowoczesnej.

Stary zbiornik na wodę, fot.kh

Nowości w maszynach

Niestety na bliższe poznanie tak ciekawej farmy i realiów jej funkcjonowania nie mieliśmy czasu, ale być może kiedyś jeszcze do niej wrócimy. W takich okolicznościach mogliśmy jednak zapoznać z nowościami Pöttingera.

Na początek prezentujemy galerię nowych produktów z bardzo syntetycznym opisem. W najbliższych dniach poszczególne maszyny przedstawimy bardziej szczegółowo.