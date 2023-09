Podczas targów Agro Show 2023 odwiedziliśmy stoiska firmy Pöttinger. Stoisko austriackiego producenta zdominowały maszyny uprawowe. Firma od lat jest kojarzona przede wszystkim z maszynami zielonkowymi i faktycznie jest w czołówce sprzedaży przede wszystkim przyczep. Ale przebojem wchodzą też sprzęty służące do uprawy roli, a Polska jest jednym z liderów jeśli chodzi o ich udział w sprzedaży.

Jakie są hity sprzedażowe, jeśli chodzi o sprzęt Pöttingera?

- Od lat bardzo dobrze sprzedają się nam mechaniczne siewniki 3-metrowe. Ale widać, że ten trend się również zmienia. Coraz więcej sprzedaje się maszyn pneumatycznych, maszyn do siewu uproszczonego, kultywatorów, krótkich bron talerzowych i widać przede wszystkim tendencję do coraz większych maszyn - mówi Juliusz Tyrakowski, dyrektor zarządzający w Pöttinger Polska.

Ubiegły rok sprzedażowy był dla Pöttingera bardzo dobry, zarówno w wymiarze Polski jak i całego koncernu. Firma osiągnęła obrót wielkości 640 mln euro.

- My jako spółka-córka sprzedaliśmy w Polsce maszyny za ok. 35 mln euro, co też jest najlepszym wynikiem w historii - mówi Tyrakowski.