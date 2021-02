Pöttinger wchodzi w ekologię - przejmuje firmę CSF Cross Farm

Pöttinger przejmuje firmę CSF Cross Farm, austriackiego specjalistę od budowy maszyn do mechanicznego zwalczania chwastów.

Austriacki producent maszyn rolniczych - firma Pöttinger, nie przestaje zaskakiwać. Kilkanaście lat temu z impetem firma weszła w segment maszyn uprawowych i osiągnęła w tym zakresie duży sukces.

W tym roku na 150-lecie istnienia firma zrobiła i sobie i rolnikom prezent. Bowiem kilka dni temu poinformowała, że od 1 sierpnia 2021 przejmuje austriacką firmę CFS Cross Farm. W ten sposób oferta Pöttingera powiększy swoją ofertę maszyn o brony chwastownik, motyki obrotowe oraz różnego rodzaju pielniki.

- Jesteśmy przekonani, że zrobiliśmy ważny krok na przyszłość, przejmując produkty i pracowników firmy CFS. Dzięki temu nowemu segmentowi produktów wypełniamy lukę, którą mieliśmy wcześniej w uprawie roli. Dzięki naszemu partnerowi nasze kompetencje w tej dziedzinie są wyjątkowe, a nasza dalsza droga do sukcesu w tym zakresie jest zapewniona - mówi Stephan Ackermann, kierownik ds. zarządzania produktem.

Co prawda przejęcie nastąpi w sierpniu ale do tej pory będą trwały intensywne działania mające za zadanie zintegrować procesy i systemy w obu firmach oraz przeszkolić pracowników. Dwaj założyciele firmy CFS: Andreas Egelwolf i Leopold Rupp, a także kilku doświadczonych pracowników dołączą do załogi firmy Pöttinger.

Zakład w Stoitzendorf,w którym do tej pory były produkowane maszyny do mechanicznego zwalczania chwastów, będzie się skupiał na dalszym rozwoju produktów. Będą w nim także prowadzone prace nad poszukiwaniem nowych rozwiązań w zakresie mechanicznego zwalczania chwastów.

Szczegóły dotyczące nowych produktów z zakresu mechanicznego zwalczania chwastów w ofercie firmy Pöttinger zostaną przedstawione wiosną tego roku.

