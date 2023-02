Pöttinger rozszerza opcje wyposażenia pługa ServoO T 6000 o wyposażenie do orki "on land", czyli po caliźnie. Co ciekawe, możliwość szybkiego "przezbrojenia" pługa pozwala na wybór prowadzenia orki: po caliźnie lub w bruździe.

Półzawieszany pług Pöttinger Servo T 6000 współpracujący z ciągnikami mocy do 500 KM po wyposażeniu w pakiet do orki "on land" ma większe możliwości zastosowania. Kilka ręcznych przestawień pozwala na przejście z orki w bruździe do orki po caliźnie.

Orka "on land" lub tradycyjna

Dzięki specjalnemu wyposażeniu pługa możliwe jest chroniące glebę zastosowanie ciągników wyposażonymi w szerokie opony, koła bliźniacze i gąsienice. Siła może być więc przenoszona na glebę również bardziej efektywnie. Jeżeli warunki pracy na to nie pozwalają, mechanizm obrotowy zapewnia powrót do orki w bruździe.

Zmiana między orką w bruździe i po caliźnie przy zmieniających się warunkach pracy następuje w krótkim czasie i przez wykonanie tylko kilku czynności. Siłownik hydrauliczny "on land" przesuwa na zewnątrz ramę Servo T 6000 tak, żeby pług centralnie poruszał się za ciągnikiem. Dzięki temu możliwa jest praca traktorów o szerokości zewnętrznej do 4 m, z zapewnieniem wystarczającej ilości miejsca dla ogumienia podwójnego i dla podwozia na gąsienicy.

Pług Pöttinger Servo T 6000 w pracy

Równą głębokość orki po caliźnie wspomaga dodatkowe koło kopiujące zamieszczone przed pierwszą odkładnicą. Koło nie zajmuje dużo miejsca, ponieważ jest zamontowane jako koło wychylne w obszarze ramy. Dzięki inteligentnemu wykorzystaniu zaworu sterującego nie jest konieczne zabezpieczenie dodatkowego przyłącza wspierającego hydrauliczny mechanizm regulacji ze strony ciągnika.

Dlaczego orka "on land"?

Orka po caliźnie, czyli "on land" ma kilka ważnych zalet. Jedną z nich jest to, że może być wykonywana pługiem z dużym traktorem, który jest wyposażone w szerokie ogumienie lub podwójne koła. Takie koła po prostu nie znajdują wystarczająco dużo miejsca w bruździe, co nieuchronnie prowadzi do przejeżdżania po niezaoranej (lub zaoranej) glebie, ale ich zaletą jest duży uciąg i zmniejszenie ugniatania gleby.

W takim przypadku znajdzie właśnie zastosowanie pług Servo T 6000 z możliwością wyposażenia w opcję "on land", kiedy traktor jedzie po caliźnie, po niezaoranej glebie. To nie tylko wspomaga przenoszenie siły, ale również przez dużą powierzchnię podparcia chroni glebę i zmniejsza szkodliwe zagęszczenie w głębszych warstwach gleby.

Również wyeliminowane jest zagrożenie powstania podeszwy płużnej przez poślizg koła jadącego w bruździe ciągnika. Nie dochodzi do powstania bariery dla rozwoju systemu korzeniowego rośliny uprawnej, dla życia glebowego, jak również dla wody i substancji odżywczych. Rośliny uprawne mogą się więc swobodnie rozwijać i zapewnić dobry plon.

Efektywna i komfortowa praca

Jak przekonują przedstawiciele Pöttingera, dzięki jeździe po caliźnie linia ciągu ma przebieg prostoliniowy. To przekłada się na efektywne przenoszenie mocy z ciągnika na pług i tylko niewielki efekt ściągania w bok, przez co zużycie elementów pługa jest mniejsze.

Dla zwiększonego komfortu można zastosować system wspomagania prowadzenia. To zwiększy precyzję pracy i odciąży operatora. Dodatkowo traktor będzie stał prosto na powierzchni gleby, bo koła są oparte o równą powierzchnię. W efekcie operator siedzi prosto i w ergonomicznej pozycji, co jest szczególnie ważne podczas długiego dnia pracy.

Pług Pöttinger Servo T 6000 jest przystosowany do współpracy z ciągnikami mocy do 500 KM. Dzięki możliwości orki "on land" pług ten daje szersze możliwości zastosowania. Wydajna praca i efektywne przenoszenie mocy jest zagwarantowane nawet w trudnych warunkach na polu.