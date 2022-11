Aby zwiększyć skuteczność i elastyczność pracy bron talerzowych Terradisc T, Pöttinger zaoferował wał nożowy, który od teraz może zostać zastosowany w maszynach o szerokości roboczej od 4 do 6 m.

Aktualne podeście do projektowania maszyn rolniczych często ma na celu ograniczenie kosztów pracy oraz czasu niezbędnego na wykonanie danej uprawy. Nie inaczej jest w bronie talerzowej Terradisc T wyposażonej w wał nożowy.

Wał nożowy w talerzówkach Terradisc T

Jak twierdzi producent, wał nożowy umożliwia lepsze przygotowanie stanowiska ze względu na dokładniejsze pocięcie i wmieszanie masy organicznej w glebę. Rozwiązanie to szczególnie sprawdzi się po zbiorze rzepaku, słonecznika, czy kukurydzy.

Wał nożowy sprawdzi się doskonale przy uprawianiu ścierniska po zbiorze rzepaku, słonecznika, czy chociażby kukurydzy fot. mat. prasowe

Wmieszanie masy organicznej i jej mikrobiologiczne przerobienie pozytywnie wpływa na właściwości gleby. To z kolei utrudnia zagnieżdżanie się i zimowanie organizmów szkodliwych w ziemi i zapobiega rozprzestrzenianiu się szkodników. Gdy wał nożowy nie jest potrzebny, można go podnieść do góry i wówczas nie ma on kontaktu z glebą.

Idealne rozdrobnienie

Noże pracującego z przodu wału są zamontowane spiralnie. Jak zaznacza producent, dzięki stałemu kontaktowi noży z glebą praca jest spokojna i zapewnia stałe punktowe obciążenie krawędzi tnącej. Średnica wału nożowego wynosi 350 mm.

Ustawienie głębokości pracy wału jest regulowane hydraulicznie. Dzięki temu można szybko reagować na zmieniające się warunki.

Co ciekawe, wał nożowy można zamontować na dotychczasowych bronach talerzowych Terradisc T o szerokości roboczej od 4 do 6 m wyprodukowanych od 2018 r. Wszystkie potrzebne elementy do montażu wału są już na maszynie, dlatego nie trzeba nic w niej zmieniać.