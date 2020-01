Pöttinger: zamów maszynę z rabatem

Trwa zimowa promocja na maszyny Pöttingera. Kto zamówi sprzęt do końca lutego może liczyć na specjalne rabaty.

Zimowa promocja Pöttingera dotyczy maszyn przeznaczonych do uprawy i siewu. Kto zamówi sprzęt do końca lutego, może liczyć na rabaty. Jakie? To w ostatecznym rozrachunku zależy od danego dealera, rodzaju zamawianej maszyny, jej wyposażenia itp. Jak zapewniają przedstawiciele austriackiego producenta - im wcześniej, tym większe możliwości ze strony sprzedawcy, a rabaty mogą być naprawdę atrakcyjne.

Niewątpliwie zimowy okres jest czasem w którym najlepiej jest rozmawiać z dealerem - uzyskać lepsze warunki zakupu, ale też spokojnie skonfigurować maszynę, a czasy dostawy będzie krótszy niż w przypadku zakupów w sezonie. To ze względu na możliwość optymalnego zaplanowania procesów produkcyjnych przez fabryki oraz dostaw.

Aby ułatwić skorzystanie z oferty - zorientować się maszynach, ich specyfikacji, cenach i uzyskać pomoc przy wyborze - Pöttinger przygotował specjalny formularz. Wystarczy go wypełnić, a ekspert z Pöttingera skontaktuje się z daną osobą i posłuży doradztwem i szczegółowymi informacjami. Wypełnienie formularza do niczego nie zobowiązuje. Ostateczna informacja co do ceny i terminów dostaw należy do dealera.

Formularz kontaktowy:

Specjalny rabat na zimowe zamówienia maszyn uprawowych i siewników w terminie 01.12.2019 -28.02.2020.