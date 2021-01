Pakiet przeglądowy, czyli serwis ciągnika "DIY"

W autoryzowanych serwisach producentów ciągników coraz częściej możemy spotkać kartony z napisem Service Kit. Czym są owe pakiety przeglądowe i czy zastąpią oficjalny serwis?

Na samodzielny przegląd decyduje się wielu użytkowników ciągników. Jest to spowodowane czasem odległością od serwisu czy po prostu możliwością zaoszczędzenia pieniędzy. Jednak samodzielny przegląd wcale nie musi oznaczać rezygnacji z fabrycznych, wysokiej jakość podzespołów potrzebnych do przeglądu. I tu niechętnym do korzystania z usług serwisu z pomocą przychodzi sam serwis.

Pakiet przeglądowy, czy wilk syty i owca cała

Tym rozwiązaniem jest tzw. pakiet przeglądowy, czyli mówiąc wprost, pudełko z olejami, filtrami i innymi częściami niezbędnymi w przeglądzie ciągnika o danym przebiegu. Taki pakiet jest przeznaczony do konkretnego modelu ciągnika i obejmuje podzespoły wymieniane w czasie przeglądu serwisowego 100, 500, 1000 i więcej motogodzin.

To, co znajdziemy w pudełku ma odpowiednie certyfikaty i jest dopuszczone przez producenta do czynności serwisowych danego modelu. Takie zestawy oferuje już coraz więcej firm i dostępne są w autoryzowanych serwisach. W ocenie samych producentów, to sposób na zapewnienie maszynie odpowiednich jakościowo elementów do przeglądu za niewygórowaną cenę.

Jeśli chodzi o koszty takiego pakietu przeglądowego, to rzeczywiście jest on rozsądny cenowo i zależy też od wspomnianych czynników jak: model ciągnika, numer przeglądu i producent zestawu. Chcąc się zorientować w samym pakiecie, jak i w cenie, spójrzmy na hit sprzedażowy ostatnich lat w naszym kraju, Zetor Major HS 80.

Pakiet przeglądowy P-1 do tego ciągnika zawiera:

Olej Zetor Deutz silnikowy L-Saps 10l. 1 szt.

Olej Zetor przedniej osi LS 80W 4l. 2 szt.

Filtr oleju silnika Deutz Major 1 szt.

Filtr hydrauliki przepływowy 1 szt.

Wkład hydrauliki 1 szt.

Uszczelka wkładu hydrauliki 1 szt.

Zmywacz 1 szt.

Zacisk węża 40-60/12 filtra oleju hydraulicznego 2 szt.

Cena takiego pakietu w tym konkretnym przykładzie to 950 zł brutto i, jak widać, zawiera on olej silnikowy i przekładniowy.

Service Kit Kuboty, czyli pakiet przeglądowy na sucho

Pakiety serwisowe do przeglądów znajdziemy w autoryzowanych serwisach fot. AŁ

Jednak są także zestawy “suche”, zawierające tylko filtry, podkładki, uszczelki i inne drobne elementy, ale bez oleju. Takie Service Kity możemy także spotkać w serwisach Kuboty i zawierają one wszystkie elementy ujęte w przeglądzie serwisowym wykonywanym po określonym w instrukcji użytkowania przebiegu ciągnika.

Przykładowo dla ciągnika Kubota M8560 (lub M9960) zestaw taki zawiera:

Filtr oleju silnikowego 1 szt.

Uszczelka korka spustowego 2 szt.

Filtr powietrza wewnętrzny 1 szt.

Filtr powietrza zewnętrzny 1 szt.

Filtr paliwowy 1 szt.

Filtr paliwowy (separator) 1szt.

O-Ring (separator) 1 szt.

O-Ring (separator) 1szt.

Filtr hydrauliczny 2 szt.

Separator wody 1 szt.

Cena takiego pakietu serwisowego kształtuje się od 850 do 950 zł brutto.

Czy jednak pomimo ewidentnych zalet takie pakiety mogą całkowicie zastąpić przeglądy w autoryzowanym serwisie producenta? A może warto dopłacić za fachowy przegląd i przysłowiową pieczątkę do książeczki gwarancyjnej? To może mieć znaczenie - także przy odsprzedaży ciągnika.

