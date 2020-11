Paliwa zimowe już dostępne na stacjach paliw

Od 16 listopada stacje benzynowe mają obowiązek oferowania paliwa przystosowanego do zimowych warunków pogodowych. Co taka zmiana w praktyce oznacza dla klientów?

Choć aura za oknami niewątpliwie sprzyja, a w wielu częściach kraju jak dotąd nie wystąpiły przymrozki, to należy spodziewać się, iż ochłodzenie w końcu nadejdzie, a wówczas w najgorszej sytuacji będą osoby wciąż korzystające z paliwa letniego.

Harmonogram zmian

Skład oferowanych paliw różni się w zależności od pory roku. I choć zmiany te dotyczą zarówno benzyny, gazu LPG oraz diesla, to właśnie ten ostatni rodzaj paliwa najbardziej narażony jest na działanie niskich temperatur.

Polskie ustawodawstwo jasno określa, jakie paliwo ma być oferowane w aktualnym momencie. Olej napędowy w wariancie zimowym sprzedawany jest od 16 listopada do końca lutego. Przejściowego diesla kupimy w okresie od 1 marca do 15 kwietnia oraz od 1 października do 15 listopada. Z kolei olej napędowy przystosowany do letnich temperatur oferowany jest od 16 kwietnia do 30 września.

Zimowe, czyli jakie?

Z punktu widzenia użytkowników pojazdów z silnikami Diesla istotne dla prawidłowej pracy jednostki napędowej są dwa parametry: temperatura blokowania zimnego filtra oraz temperatura mętnienia paliwa.

Pierwszy z parametrów oznacza temperaturę, przy której z paliwa wytrącają się kryształki parafiny. Kryształki te mogą skutecznie zablokować filtr paliwa, co skutkuje unieruchomieniem pojazdu. W skrajnym przypadku uszkodzeniu może wówczas ulec układ wtryskowy.

Z kolei temperatura mętnienia paliwa informuje nas o tym, w przy jakiej temperaturze kryształki parafiny zaczynają się krystalizować, co w efekcie doprowadza do zmętnienia paliwa. Jest to na szczęście etap, na którym eksploatacja pojazdu jest w dalszym ciągu możliwa.

Obecnie obowiązujące przepisy prawa wymagają na producentach, aby zimowy olej napędowy zawierał dodatki uszlachetniające, dzięki czemu bez problemu osiągnie temperaturę blokowania zimnego filtra na poziomie –20 st. C.

Mrozy poniżej -20 st. C

W naszym kraju zdarzają się też sytuacje, gdy temperatura otoczenia znacząco spada poniżej -20 st. C, wówczas nawet zimowy olej napędowy może okazać się niewystarczający. Na szczęście na rynku dostępne są liczne depresatory, które mają za zadanie umożliwić prawidłową pracę silnika nawet podczas srogich mrozów. Dodane bezpośrednio do paliwa pozwalają na obniżenie temperatury blokowania zimnego filtra.

Innym rozwiązaniem jest tankowanie tzw. paliw arktycznych, które w zależności od producenta umożliwiają bezproblemową eksploatację pojazdu nawet w temperaturach od -32 st. C.