Pandemia nie przeszkodziła w zakupie nowych ciągników

W kwietniu br. zanotowano mniej rejestracji nowych ciągników w porównaniu do analogicznego miesiąca przez rokiem. Co prawda spadek jest symboliczny bo tylko o 5 szt. Dane zebrane przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych na podstawie CEPiK pokazały, że w kwietniu 2020 r zarejestrowano 725 szt. nowych ciągników w stosunku do 730 szt. przed rokiem.

Patrząc jednak na cztery pierwsze miesiące bieżącego roku, dzięki dobrym wynikom w pierwszym kwartale, utrzymuje się wzrost zarówno w porównaniu do roku 2019 jaki i 2018. Od początku roku zarejestrowano bowiem 2839 szt. nowych ciągników. To o 431 szt. więcej niż w pierwszych czterech miesiącach roku 2019 co oznacza wzrost o 17,9 proc.

Po pierwszym kwartale liderem sprzedaży pozostaje New Holland z 592 rejestracjami, co daje 20,9 proc. udziałów i wynik lepszy niż przed rokiem o 180 szt., kiedy to notowaliśmy 412 rejestracje (wzrost o 43,7 proc.). Drugie miejsce utrzymuje Deutz-Fahr z 322 rejestracjami i udziałami na poziomie 11,3 proc. Wzrost tej marki to 120 szt. czyli niemal o 60 proc. więcej niż przed rokiem.

Trzecią pozycje zajmuje John Deere notując 312 rejestracje i 11 proc. udziałów. Kubota z kolei spada na czwarta pozycję z ilością 295 szt. i 10,4 proc. udziałów rynkowych.

Piątkę zamyka Zetor. Wyniki tej marki to odpowiednio 257 szt. i 9,1 proc. udziałów rynkowych.

Bardzo dobrze radzi sobie również Belarus, który bazuje na ciągnikach nowych z zagranicy i od początku roku sprzedano w naszym kraju 365 szt. tych traktorów.

W przypadku liderów w poszczególnych kategoriach mocy obraz kształtuje się następująco: po czterech miesiącach roku Kubota jest liderem w najniższej kategorii mocy – poniżej 30 KM. Japońska marka odzyskała również prowadzenie w kat. 30-50 KM. W kolejnych czterech przedziałach mocy od 51 do 200 KM liderem jest New Holland. W najwyższej kategorii powyżej 200 KM , pierwsze miejsce zajmuje natomiast marka John Deere.

Jeśli zaś chodzi o najpopularniejsze modele to po czterech miesiącach br. najpopularniejszym modelem ciągnika jest Zetor Major CL 80, który osiągnął 94 rejestracje. Tym samym model ten utrzymał pozycję sprzed miesiąca.

Kolejne modele to John Deere 6120M z ilością 83 szt. a Deutz-Fahr 5110 G z ilością 63 szt. zajmuje trzecie miejsce. Na czwartym miejscu mamy reprezentanta marki New Holland – model T6.125 – 53 szt., na piątym również New Holland z modelem T4.75S z ilością 45 szt.