Wojna handlowa z Chinami, pandemia, a teraz dodatkowo wojna na Ukrainie - to wszystko wpłynęło na duże zawirowania w produkcji i handlu maszynami rolniczymi. O bieżącej sytuacji na rynku i o tym jak może wyglądać najbliższa przyszłość rozmawiamy z Michałem Spaczyńskim z Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych.

Pierwsze problemy z łańcuchami dostaw komponentów do produkcji maszyn rolniczych rozpoczęły się jeszcze za prezydentury Donalda Trampa i wojny handlowej między Chinami i USA.

Pandemia pogłębiła problemy, a teraz dodatkowo kryzys związany z wojną na Ukrainie.

Nastąpiły ogromne zawirowania na rynku stali, co w dużym stopniu przełożyło się na wzrosty cen maszyn. Największe problemy mają mniejsze firmy, z mniejszymi stokami magazynowymi.

Ceny maszyn wzrosły nawet o 20-25 proc.

- Nie przewidujemy sytuacji, żeby w Polsce w ogóle zabrakło maszyn rolniczych. (...) Niestety będziemy się musieli zmierzyć z dłuższymi okresami dostaw i wyższymi cenami - powiedział Michał Spaczyński, wiceprezes zarządu i dyrektor zarządzający w PIGMiUR.

Jednocześnie indeks nastrojów wśród przedsiębiorców z branży maszyn i urządzeń rolniczych obniżył się, ale nie są to wartości najgorsze. Nie uwzględnia on jednak realiów wojny za wschodnią granicą. Póki co, wielu dealerów maszyn deklaruje, że sprzedaż maszyn na 2022 r. ma już zrealizowaną i kontraktuje już sprzedaż na 2023 r.

PIGMiUR coraz intensywniej buduje i wspiera działania edukacyjne. "Mechanik na medal", "Młody mechanik na medal", "Student na medal" to konkursy organizowane przez PIGMiUR. Są one preeliminacjami do zawodów Euro Skills i World Skills. Co ciekawe, zawody Euro Skills 2023 zostały przeniesione z Rosji do Polski. To wielka impreza obejmująca różne zawody, w tym mechaników maszyn rolniczych. Izba będzie uczestniczyć w organizacji tej rywalizacji.

Po dwóch latach przerwy powracają targi Zielone Agro Show. Pod koniec maja w Ułężu, "w akcji" będzie można zobaczyć 50 zestawów różnych maszyn.