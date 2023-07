Dwie państwowe placówki muzealne związane z rolnictwem sprawiły sobie w lipcu nie lada prezenty. Kilka dni temu w Muzeum Narodowym Rolnictwa w Szreniawie odbyła się skromna uroczystość przekazania samochodu Tarpan F237 w bardzo nietypowej wersji. Zaś wystawa ciągników w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu wzbogaciła się o Case’a 10-18 z 1920 r.

Cieszy nas fakt, że placówki muzealne tak poważnie traktują zabytkową technikę rolniczą. Przez wiele lat stare maszyny były wręcz niechciane, oddawane na złom i zapominane. Wprawdzie historia muzealnictwa technicznego w Polsce sięga lat przedwojennych, kiedy to stworzono podwaliny pod Muzeum Techniki, to jednak wiele pojazdów w międzyczasie przepadło bezpowrotnie.

Jeszcze kilkanaście lat temu stary Tarpan albo Ursus mogły wzbudzić zainteresowanie tylko u garstki najbardziej zaangażowanych miłośników staroci. Dziś każda placówka muzealna, nieważne czy państwowa czy prywatna, prześciga się w pozyskiwaniu i remontowaniu niecodziennych, nietypowych i po prostu wartościowych sprzętów, niekoniecznie przedwojennych, ale także tych nieco nowszych, pokazujących jak się pracowało na roli 30 czy 40 lat temu.

Tarpan z pielgrzymki Jana Pawła II do Polski

Tarpan choć był pojazdem, który świetnie nadawał się także do użytku w różnych przedsiębiorstwach i firmach, był przede wszystkim pojazdem rolniczym i jako taki zostanie zapamiętany w naszej pamięci. Nic dziwnego, że w ramach Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolniczego w Szreniawie powstała osobna placówka zajmująca się historią tego nieco zapomnianego w Polsce pojazdu. Tym bardziej, że powstawał zaledwie kilkanaście kilometrów od Szreniawy.

W czasach świetności Tarpan był użytkowany głownie na wsi i tam też lokowano jego oficjalne warsztaty oraz punkty sprzedaży. W PGR-ach czy Państwowych Ośrodkach Maszynowych.

- W całej Polsce działało ponad 20 autoryzowanych stacji Tarpana. (…) Prowadziłem prelekcje dla techników obsługi m. in. również Państwowych Gospodarstw Rolnych. Pamiętam pytanie na szkoleniu w Obornikach Wielkopolskich: „Większość Tarpanów podczas jazdy zachowuje poziome położenie, ale zdarzają się też pojazdy, które przodem prawie dotykają ziemi, a tył mają zadarty do góry. Co to za wynalazek? Jak to zrobiliście?” Odpowiedziałem: „My nic nie zrobiliśmy. To niektórzy rolnicy, chcąc przewozić tarpanem więcej niż dopuszczalne 700 kg ładunku, montują podwójne resory. I to jeszcze od tego samochodu” – wspominał w książce „Od Tarpana do Volkswagena” Włodzimierz Sawicki, wieloletni kierownik serwisu Tarpana, ostatni szef Zakładu nr 5 przy ul. Kazimierza Wielkiego w Poznaniu.

W tych warunkach ktoś postanowił, że Tarpan będzie idealnym wozem do obsługi pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny, która odbyła się w 1979 r. Okazało się, że polski pickup idealnie się nada. Pojazdy z Antoninka obsługiwały telewizję (np. jeździły z kamerami na pace) oraz fotoreporterów, którzy stojąc na pace mogli jeździć za papieżem i robić mu zdjęcia. Wykorzystywano go także jako pojazd ochrony dla wojska czy policji.

Tarpan jako pojazd obsługujący wizyty Jana Pawła II pojawiał się także w kolejnych papieskich pielgrzymkach aż do końca lat 90. Okazało się, że najpierw rolniczy model 237 i 239D, a potem terenowy Honker miały niejako monopol na media wokół ojca świętego.

- Nasze pojazdy poruszały się bardzo wolno, obwieszone przez kilkanaście osób z ciężkim sprzętem fotograficznym. Dlatego nasi pracownicy byli tam zawsze w pogotowiu, ale nic nigdy się nie popsuło. Do naszych obowiązków należało także przygotowanie aut i opieka nad nimi podczas takich imprez - wspominał wizyty papieża w książce „Od Tarpana do Volkswagena” Włodzimierz Sawicki, były kierownik serwisu Tarpana, ostatni szef Zakładu nr 5 przy ul. Kazimierza Wielkiego w Poznaniu.

Znalezisko w Krukowiaku

Do muzeum w Szreniawie trafił model F237 w wersji dla fotoreporterów z pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny w 1987 r. Warto podkreślić, że mimo iż za każdym razem wizytę papieża obsługiwało kilkanaście wozów to egzemplarz świeżo sprowadzony do Szreniawy jest jedynym zachowanym egzemplarzem Tarpana, który pamięta wydarzenia związane z papieżem.

Muzeum Tarpana w Szreniawie bardzo często bazuje na dobrych kontaktach i pomocy miłośników polskiego wozu rolniczego. Pojawienie się oryginalnego wozu z pielgrzymek Jana Pawła II to także zasługa takich osób, w tym wypadku Jana Cynki i Przemysława Olejnika.

Pierwszy z nich wytropił, że niezwykle cenny egzemplarz „papieskiego” samochodu z wizyty Jana Pawła II w Polsce w roku 1987 został sprzedany po pielgrzymce na fabrycznym przetargu i trafił w ręce podpoznańskiego ogrodnika. Na szczęście auto nie miało tam zbyt ciężkiego życia i przetrwało kolejne lata w niezłym stanie. W latach dwutysięcznych samochód kupił znany dobrze rolnikom Janusz Borkowski, właściciel fabryki maszyn rolniczych Krukowiak oraz muzeum w Redeczu Krukowym koło Brześcia Kujawskiego.

Przedstawiciele muzeum w Szreniawie w 2017 r. pojechali do Redecza Krukowego i odnaleźli tam „papieskiego” Tarpana. W wyprawie udział brał Przemysław Olejnik, dawny dyrektor ds. technicznych w Fabryce Samochodów Rolniczych „Polmo”, który odkupił unikatowego Tarpana i rozpoczął jego drobiazgową restaurację. Od początku projekt ten miał znaleźć swój finał w przekazaniu samochodu w depozyt do Muzeum Tarpana.

W tej chwili w Redeczu Krukowym nie ma już papieskiego Tarpana, ale są inne egzemplarze tej marki, fot. K.Pawłowski

- W momencie odnalezienia auta w muzeum w Redeczu Krukowym Tarpan miał na sobie wypłowiały, bladoniebieski lakier i był pozbawiony rurowej konstrukcji dla fotoreporterów. Samochód zachował jednak swój oryginalny silnik typu 115.C o pojemności skokowej 1481 cm3, pochodzący z Polskiego Fiata 125p, choć po latach postoju nie był on na chodzie. W trakcie rekonstrukcji autu przywrócono nie tylko pełną sprawność techniczną, ale także na podstawie zachowanych fotografii z epoki udało się odtworzyć pomarańczowy kolor karoserii, orurowanie dla dziennikarzy, czy nalepki na nadwoziu z nazwą fabryki, modelem auta, herbem papieskim oraz logotypami agencji Informacyjnych i pielgrzymki papieskiej. Jest nawet schodek dla fotoreporterów zamontowany pod tylną klapą, jak też srebrne, plastikowe kołpaki na koła, których wzór przypomina te zamontowane na samochodzie w roku 1987 - – napisano w komunikacie Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie.

Pielgrzymki z Tarpanem

W czasie pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny w 1979 roku dziennikarzy obsługiwały jeszcze modele 233, najprawdopodobniej w wersji „F” z benzynowym silnikiem 115.C z „dużego fiata”, zaś w pod koniec lat 80. i na początku lat 90. były to już modele 239D z wysokoprężnym silnikiem Perkinsa i obniżoną platformą dla funkcjonariuszy BOR-u zamiast skrzyni ładunkowej. Już wtedy używano także nowych, czasem jeszcze prototypowych Honkerów. Późniejszy model Honkera, zmontowany już przez Daewoo Motor Poland w Lublinie w 1999 r. przez kilka lat był eksponowany w Muzeum Tarpana, jednak był to depozyt Narodowego Muzeum Techniki w Warszawie (Oddział w Chlewiskach).

Inny pojazd używany podczas pielgrzymki JPII można oglądać w Niepokalanowie - jest to Fiat 130 specjalnie przygotowany przez studio stylistyczne Fissore, fot. Archiwum Fotograficzne Lecha Zielaskowskiego/ Narodowe Archiwum Cyfrowe

Pomarańczowy Tarpan F237 co prawda także nie jest własnością „Szreniawy”, ale to właśnie wystawa Muzeum Tarpana będzie stałym miejscem jego przechowywania i ekspozycji - miejmy nadzieję, że przez wiele następnych lat.

Przemysław Olejnik przekazał Tarpana do szreniawskiej kolekcji na ręce pana dr Jana Maćkowiaka, Dyrektora Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie oraz kustosza Gerarda Radeckiego.

Ponad stuletni Case w Ciechanowcu

Mniej więcej w tym samym czasie, 10 lipca br., do innej ważnej placówki, czyli Muzeum Rolnictwa im. Księdza Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, przybył i stanął na wystawie stałej pt. „Maszyny parowe i ciągniki rolnicze” w Centralnym Magazynie Zbiorów 66. już zabytkowy ciągnik.

Nową atrakcją podlaskiego muzeum stał się bardzo rzadki Case 10-18 z 1920 r. Zakup pojazdu był możliwy dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w ramach programu własnego Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów Rozbudowa zbiorów muzealnych oraz dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Case należy do najstarszych ciągników w Polsce i jest to jedyny egzemplarz tego modelu zachowany w naszym kraju. Oczywiście jest on również w pełni sprawny technicznie. Stanie w Ciechanowcu niedaleko nieco starszych od niego: Titana i Fordsona.

Sprzedawano je w Polsce

Firma Case istnieje do dziś, ale jej historia nie jest taka prosta i obfituje w ciekawe zwroty akcji, przejęcia, połączenia. Być może kiedyś zajmiemy się tym tematem szerzej. W tym wypadku warto wspomnieć więcej o danym modelu, który pochodzi z czasów, gdy amerykańska marka była jeszcze w pełni niezależna. Firma założona przez Jerome’a Increase’a Case’a w 1842 r. od końca XIX w. należała do liderów rynku rolniczego w USA i głównie słynęła z produkcji maszyn parowych.

Co ciekawe J. I. Case już w 1899 r. pojawił się w Europie. Pierwsze pojazdy z silnikami spalinowymi to dopiero 1912 r. Model 10-18 produkowano w latach 1917-1922 (niektóre źródła podają okres 1918-20), łącznie wypuszczając z linii montażowych aż 9 512 szt. tego modelu.

Pojawienie się Case’a 10-18 w polskim muzeum to nie przypadek. W latach 1920-22 amerykańskie ciągniki tej serii oficjalnie importowano do Polski. Sprowadzaniem zajmowała się firma Ameropex. Według Rafała Mazura, autora książki „Stare ciągniki na polskich polach w latach 1918-1969”, spółka Ameropex działała w imieniu nowojorskiej kampanii America-Europe Exchange Co. i oddziały tego przedsiębiorstwa znajdowały się w Warszawie, Poznaniu i we Lwowie. W polskiej reklamie przedstawiano ciągnik Case’a jako dwuskibowy traktor zasilany naftą lub benzyną, który jest w stanie zaorać 3,64 ha w ciągu 10 godzin.

Do dzisiaj zachowała się niewielka liczba maszyn typu Case 10-18. Znajdują się one głównie w Stanach Zjednoczonych oraz oczywiście kilka egzemplarzy możemy podziwiać także w Europie.