Parlament Europejski wydał w walentynki wyrok na samochody z silnikami spalinowymi – w Unii Europejskiej od 2035 r. nie zarejestrujemy już pojazdu z silnikiem na benzynę i olej napędowy. A co z ciągnikami rolniczymi i innymi maszynami samojezdnymi?

„Czy musiało do tego dojść? Widocznie musiało skoro doszło” – mówił, w jednej ze scen filmu „Rozmowy kontrolowane”, pewien generał o wprowadzeniu stanu wojennego. Tłumaczenie to można przenieść bezpośrednio do Parlamentu Europejskiego, który właśnie przegłosował zakaz rejestracji nowych samochodów spalinowych od 2035 r. Niewiele osób tego nie chce, ale zakaz i tak wejdzie w życie.

We wtorek 14 lutego 2023 r. europosłowie przyjęli ustawę 340 głosami za, przy 279 przeciw i 21 wstrzymujących się. Według PE transport to jedyny sektor, w którym od 1990 r. szkodliwe emisje wzrosły i należało coś z tym zrobić. Zakaz obejmie samochody osobowe oraz lekkie pojazdy użytkowe o DMC do 3,5 t.

Transport drogowy nie jest czysty

Z badań Europejskiej Agencji Środowiska z 2019 r. wynika, że ok. ¼ całkowitej emisji dwutlenku węgla na terenie Unii Europejskiej pochodziło właśnie z transportu, z czego ponad 71 proc. z transportu drogowego. A jeśli dalej będziemy kroić ten tort to wyjdzie, że nieco ponad 60 proc. zanieczyszczeń z dróg pochodzi z rur wydechowych samochodów osobowych. Według założeń Unii Europejskiej do 2050 r. emisje związane z ruchem drogowym mają zostać zredukowane o 90 proc., a samochody osobowe mają być wówczas w pełni zeroemisyjne.

Od 2030 r. nowe autobusy miejskie mają być już tylko zeroemisyjne. Na zdjęciu polski autobus MMI Bus Iveco Urby z napędem zasilanym za pomocą CNG, fot. K.Pawlowski

- Rozporządzenie to zachęca do produkcji pojazdów bezemisyjnych i niskoemisyjnych. Zawiera ambitną rewizję celów na 2030 r. oraz cel zeroemisyjny na 2035 r., który ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. Cele te zapewniają przejrzystość dla przemysłu samochodowego oraz stymulują innowacje i inwestycje dla producentów samochodów. Kupowanie i poruszanie się bezemisyjnymi samochodami stanie się tańsze dla konsumentów, szybciej pojawi się rynek samochodów używanych. Dzięki temu zrównoważona jazda jest dostępna dla każdego – mówił podczas sesji sprawozdawca Jan Huitema (Renew, Holandia).

Skazani na elektryki

Jak się użytkuje samochód dostawczy elektryczny w gospodarstwie rolnym pisaliśmy w naszym teście Forda eTransita. Pojazdy tego typu są kilka razy droższe od standardowych, są niepraktyczne w codziennej pracy, a w Polsce brakuje miejsc gdzie można je szybko naładować. Właściwie jedynym sensownym sposobem na ich użytkowanie to wynajem bezpośrednio od importera lub dealera.

Być może infrastruktura i ceny zmienią się do 2035 r., ale na razie jedynym beneficjentem polityki wycinania spalinówek są wielkie koncerny motoryzacyjne.

Na szczęście używanie kupionych i używanych przed 2035 r. samochodów o klasycznym napędzie spalinowym nie zostanie jeszcze zabronione. Jeszcze. Do centrów takich miast jak Kraków czy Warszawa wkrótce nieco starszymi spalinówkami już nie wjedziemy. Czy i kiedy takie zakazy rozleją się po całym kraju? Zapewne nastąpi to w najbliższych latach, ale według ustawy problem dotyczy miejscowości o liczbie mieszkańców przekraczającej 100 tys. ludzi (choć i ten przepis ma być wkrótce zniesiony).

Elektryczny Ford eTransit to samochód, którym jeździ się przyjemnie, wygodnie i miło, ale jest kompletnie niepraktyczny, gdy zaczniemy nim pracować na co dzień, fot. K.Pawłowski

Co z rolniczymi maszynami samojezdnymi?

Z drugiej strony Komisja Europejska mówi wprost: samochody kupione przed 2035 r. będą mogły być używane, „jednak całkowity koszt posiadania — koszt paliwa, konserwacji, zakupu i ubezpieczenia — może wzrosnąć”.

Na szczęście w przepisach przegłosowanych w PE w walentynki nie było jeszcze mowy o pojazdach rolniczych, choć wspomniano o pomyśle na redukcje emisji w transporcie ciężkim.

- Naszym zdaniem rozporządzenie nie ma zastosowania do ciągników i kombajnów rolniczych. Jednak patrzymy na rozwój przepisów z niepokojem, ponieważ technologie, które są już dostępne dzisiaj podczas eksploatacji silnika spalinowego mogą być neutralne dla klimatu, a nie są brane pod uwagę przez polityków – odpowiedziała firma Deutz AG zapytana przez niemiecki miesięcznik Agrarheute o komentarz do sprawy.

Wielokrotnie już wspominaliśmy o alternatywnych napędach nad którymi pracują europejscy i światowi producenci sprzętu rolniczego. Elektryczne ciągniki i ładowarki to jedna strona tematu, ale w procesie przygotowań i nawet produkcji jest wiele technologii bazujących na silnikach spalinowych i przy okazji całkowicie neutralnych lub niskoemisyjnych. Wspomniany Deutz AG oraz takie firmy jak JCB, Manitou i Cummins prowadzą bardzo zaawansowane badania nad silnikami spalinowymi, ale wodorowymi.

Landini, Antonio Carraro, Dieci i litewska Auga mają już gotowe projekty pojazdów hybrydowych. AGCO Power przygotowała swoje najnowsze silniki serii Core 75, stosowane m. in. w ciągnikach Fendt 700 Vario Gen7, do stosowania paliw alternatywnych. Ponadto Fendt także testuje swoje pojazdy z napędem wodorowym.

- Pracujemy na pełnych obrotach nad rozwiązaniami alternatywnymi. Mocno wierzymy, że od 2030 r. będziemy wprowadzać na rynek ciągniki napędzane wodorem, które będą nie tylko praktyczne, ale także niedrogie – mówił na łamach Südkurier.de prezes zarządu AGCO/Fendt, Christoph Gröblinghoff.

O paliwach alternatywnych myśli także John Deere, który testuje silniki jeżdżące na amoniaku czy oleju rzepakowym. Zaś New Holland właściwie już słynie z masowej produkcji ciągników zasilanych metanem, a w niedalekiej przyszłości do portfolio dojdą pojazdy napędzane gazem LNG. Przykładów takich działań jest znacznie więcej.

- W perspektywie krótkoterminowej zrównoważone biopaliwa, takie jak olej roślinny lub biodiesel, są jedynym sposobem na znaczne ograniczenie emisji CO₂ z mobilnych maszyn rolniczych, a także na zwiększenie bezpieczeństwa rolnictwa w sytuacjach kryzysowych poprzez uniezależnienie się od paliw kopalnych – mówił niedawno na spotkaniu z dziennikarzami prof. dr hab. Peter Pickel z firmy John Deere.

Okazuje się, że paliwa mniej lub zeroemisyjne są także złe

Tym czasem podczas Grüne Woche w Berlinie w styczniu br. niemiecki federalny minister rolnictwa, Cem Özdemir, oznajmił, że paliw na bazie „żywności” nie będzie. Potwierdziła to niemiecka minister środowiska Steffi Lemke, która w tym samym czasie zapowiedziała, że chce stopniowo wycofywać się z biopaliw do 2030 r., a tym samym zwolnić więcej gruntów rolnych pod produkcję żywności i ochronę gatunków. Tej polityce sprzeciwiają się eksperci z branży maszynowej.

Według informacji RiffReporter.de pochodzących z niemieckiego Ministerstwa Środowiska domieszka tzw. biopaliwa z roślin spożywczych i paszowych, takich jak rzepak, kukurydza, soja czy zboże ma być ograniczana w czterech etapach. Od 2030 r. żywność nie będzie już trafiać do cystern samochodowych.

W efekcie marzenia prof. dr hab. Petera Pickela z firmy John Deere na temat ciągnika napędzanego olejem rzepakowym, o których mówił na Dniach Zrównoważonego Rozwoju koło Magdeburga, raczej nie wejdą w życie. Szkoda.

Prof. dr hab. Peter Pickel z firmy John Deere podczas Dni Zrównoważonego Rozwoju John Deere, które odbyły się we wrześniu 2022 r., fot. K.Pawłowski

Alternatywa pod postacią paliw syntetycznych jeszcze długo nie zostanie wprowadzona do użytku, a poza tym także eFuels ma przeciwników pod postacią ekologów, którzy twierdzą, że energię niezbędną do wytworzenia elektropaliw lepiej wykorzystać w zwykłej sieci elektrycznej.

Sprawą paliw syntetycznych zajmiemy się w osobnym, obszernym artykule.

Wycofanie silników Diesla to tylko kwestia czasu

Według ustaleń portalu Euroactiv.com podobny przepis do tego uchwalonego w walentynki miał dotyczyć także transportu drogowego wykonywanego samochodami cięższymi. W tym wypadku PE miał dać czas producentom tirów i firmom transportowym do 2040 r.

Eksperci branżowi oraz dostawcy paliw, producenci pojazdów, dealerzy, osoby zajmujące się naprawami i operatorzy transportowi wystosowali do PE list otwarty by parlament zrewidował swoje rozporządzenia w sprawie emisji CO₂ dla pojazdów ciężkich. Według przedstawicieli branży transport ciężki jest sektorem o kluczowym znaczeniu dla funkcjonowania rynku wewnętrznego, a odpowiednie ramy regulacyjne będą wspierać rozwój ekologicznie czystych pojazdów wykorzystujących różne technologie i paliwa. Dekarbonizacja jest ważnym wyzwaniem i należy włączyć w regulacje wszystkie opcje, które mogą w tym pomóc, w tym również paliwa syntetyczne, biopaliwa, gaz i inne technologie, które odnoszą się do klasycznych silników spalinowych.

- Myślę, że powinniśmy bardzo uważać, aby e-paliwa były wykorzystywane tam, gdzie są naprawdę potrzebne, czyli głównie w lotnictwie. Nie powinniśmy wykorzystywać ich do transportu drogowego w żaden sposób, ani w żadnej formie – powiedział w wypowiedzi dla portalu Euroactiv Frans Timmermans, wiceprzewodniczący wykonawczy Komisji Europejskiej.

Z drugiej strony zwolennicy ekologii chcą jak najszybszego wycofania ze sprzedaży samochodów ciężarowych z silnikami spalinowymi, opowiadając się za przejściem całej branży na elektryczne i ekologiczne układy napędowe napędzane wodorem. Warto podkreślić, że według Euroactiv.com ciężarówki to zaledwie ok. 2 proc. ruchu na europejskich drogach, ale przy tym odpowiadają za ok. 28 proc. emisji pochodzących z transportu drogowego.

Do 2040 r. emisje spalin w transporcie ciężkim mają być ograniczone o 90 proc., fot. K.Pawłowski

Na szczęście 14 lutego PE dał małą furtkę dla europejskich przewoźników. Europosłowie wyznaczyli cel redukcji emisji dwutlenku węgla dla nowych pojazdów ciężkich do 2040 r. na 90 proc., co pozostawia otwarte drzwi dla sprzedaży niektórych autobusów i ciężarówek z silnikami spalinowymi po tej dacie.

Przepisy są oparte na ofercie producentów, co oznacza, że firmy przedstawione w rozporządzeniu cele mają spełnić jako średnią. W rezultacie, podczas gdy większość pojazdów w 2040 r. będzie musiała być napędzana energią elektryczną lub wodorem, mniejszość będzie mogła używać silniki spalinowe. Czy to uratuje silniki spalinowe? Przypuszczalnie nie.

- Doceniamy utrzymanie różnorodności technologii, nie ustanawiając całkowitego wycofania silników w 2040 r., jednak zwiększenie celów redukcji emisji CO₂ na lata 2030 i 2035 jest bardzo trudne - powiedział sekretarz generalny CLEPA (Europejskie Stowarzyszenie Dostawców Branży Motoryzacyjnej), Benjamin Krieger.

Co z tymi ciągnikami?

We wszystkich przepisach dotyczących redukcji emisji spalin, i w efekcie także pozbycia się z rynku silników spalinowych, nie znaleźliśmy informacji na temat pojazdów rolniczych.

Zapytana przez nas rzeczniczka prasowa ds. działań na rzecz klimatu w zespole ds. Europejskiego Zielonego Ładu, Ana Crespo Parrondo, powiedziała, że w dokumentach znajdują się wyraźne odniesienia do zwolnienia dla pojazdów rolniczych z tych przepisów.

- W przypadku niektórych grup pojazdów emisje CO₂ nie zostały jeszcze określone ze względów technicznych. Pojazdy te nie muszą spełniać docelowych wartości emisji CO₂ określonych w niniejszym rozporządzeniu. Są to na przykład pojazdy specjalnego przeznaczenia, takie jak dźwigi samojezdne, pojazdy do transportu nadzwyczajnych ładunków, niektóre pojazdy wykorzystywane w górnictwie, lasach i rolnictwie, małe autobusy o maksymalnej masie poniżej 7,5 t oraz małe samochody ciężarowe o maksymalnej masie poniżej 5 t – możemy przeczytać w dokumencie.

Zatem ciągniki, kombajny i inny sprzęt rolniczy nie jest jeszcze zarażony chorobą złych i szkodliwych silników spalinowych. Jak długo? Tego nikt nie jest w stanie powiedzieć. Pożyjemy, zobaczymy.