Grupa Pateer zaprezentowała innowacyjną serię obciążników RT. Nowa seria zawiera obciążniki o masach od 400 do aż 2500 kg, ale na szczególną uwagę zasługuje technologia ich wykonania.

Nowe obciążniki RT (przystosowane do zawieszenia na TUZ) oferowane są o masach od 400 do 2500 kg. Do tego dostępne są w różnych wersjach kolorystycznych dostosowanych do wszystkich wiodących marek ciągników (dwa kolory: jeden kolor obciążnika, drugi kolor: przednia płyta plus opcjonalnie logo). Jak zaznacza producent – dzięki temu można wykonać pełną personalizację zarówno pod markę ciągnikową, jak i pod brand konkretnego dealera – również z logo.

- Dzięki naszemu ciągłemu zaangażowaniu w oferowanie innowacyjnych produktów wysokiej jakości dostępnych na każdą kieszeń, nowa seria RT jest zwieńczeniem wspólnych wysiłków naszych zespołów projektantów i działu R&D - podkreśla Jack Pateer, dyrektor zarządzający i CEO Pateer Group.

Obciążniki mogą mieć także personalizację, fot.Pateer

Jedyna taka technologia

Jak mówi Jack Pateer, elementy są tworzone w technologii formowania rotacyjnego, a firma jest jedynym producentem na świecie, które w ten sposób wykonuje obciążniki.

- Nowe obciążniki serii RT są w pełni opatentowane, wykonane w technologii formowania rotacyjnego, dzięki czemu Pateer Group jest jedynym producentem na Świecie, który może dostarczyć obciążniki wykonane w tej technologii. Całość została zaprojektowana i wyprodukowana we Francji – to w 100 proc. produkcja europejska. Procesy produkcyjne realizowane są przez naszych długoletnich partnerów biznesowych, posiadających odpowiednie know-how i ponad 45-letnie doświadczenie w tej materii – przekonuje Pateer.

Technologia produkcji umożliwia nałożenie innowacyjnej zewnętrznej powłoki z polietylenu HDPE. Natomiast środek obciążnika jest wypełniany wzmocnionym betonem o zmiennej gęstości.

Najważniejsze zalety obciążników Pateer RT

Jak zaznacza producent, główne zalety nowych obciążników to:

• wytrzymałość, wyjątkową trwałość oraz nie wymagającego konserwacji zewnętrzna obudowa,

• odporność na wstrząsy, czas, pęknięcia i odpryski,

• skład mieszanki betonowej różni się gęstością w zależności od pożądanej masy,

• nowoczesne i eleganckie kształty zapewniające doskonały wygląd; kompaktowość, solidność i ergonomia,

• odporność na warunki atmosferyczne i zmianę koloru oraz wytrzymałość na wstrząsy i zadrapania.

Paleta obciążników Pateer RT, fot. Pateer

Nowe obciążniki będą dostępne zarówno ze schowkiem na narzędzia jak i bez niego. Ich premierowy pokaz odbędzie się podczas listopadowych targów Agritechnica w Hanowerze.

Dostępność i personalizacja

Jak mówi Tomasz Kujawski, menadżer ds sprzedaży produktów firmy Pateer na rynki Europy środkowej i południowej - obciążniki RT można już zamwiać.

- Dealerzy marki Pateer już przyjmują zamówienia, natomiast pierwsze dostawy będą realizowane od 1 grudnia br. - mówi Kujawski.

Zapytaliśmy jeszcze przedstawiciela francuskiego producenta o personalizację obciążników.