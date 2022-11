Od wiosny 2023 roku See & Spray będzie dostępny w ograniczonym wymiarze dla europejskich opryskiwaczy zaczepianych serii R900i z belkami 36- i 39-metrowymi, fot. John Deere

Technologie precyzyjnej aplikacji środków ochrony roślin coraz mocniej zasilają oferty poszczególnych producentów. John Deere właśnie poinformował o wprowadzeniu na rynek europejski "See & Spray" - systemu oprysku punktowego.

John Deere po raz pierwszy prezentuje See & Spray na europejskich opryskiwaczach skonstruowanych w Horst w Holandii. Wcześniej marka przedstawiła tę technologię w Stanach Zjednoczonych.

Kamery na bieżąco obserwują pole

Europejski wariant systemu See & Spray jest oparty na technologii See & SprayTM Select, stosowanej wcześniej w Stanach Zjednoczonych. Wykorzystuje ona kamery – dzięki temu wykrywa różnice koloru na polu upraw. Kamery i inne części są zintegrowane bezpośrednio z wysięgnikiem lub podwoziem maszyny.

Na każdy metr szerokości roboczej zamontowano jedną kamerę, która błyskawicznie wykrywa zielone rośliny. Procesory przetwarzają uchwycone przez nią obrazy. Następnie indywidualnie uruchamiane są dysze do oprysku punktowego. Wykrywanie chwastu umożliwia precyzyjną aplikację herbicydów. Identyfikowane są wszystkie chwasty widoczne dla ludzkiego oka.

Dysze do oprysku punktowego są uruchamiane indywidualnie, fot.John Deere

Na wszystkie etapy wzrostu roślin

Co ważne, See & Spray nadaje się nie tylko do zabiegów przedwschodowych, ale również może być użyte na uprawach rzędowych już po wschodach. Rozpylacz wyodrębnia uprawy rzędowe i dokładnie namierza chwasty.

Jak przekonuje producent, aplikacja może być wykonana na wszystkich etapach wzrostu i we wszystkich uprawach rzędowych jeszcze przed zamknięciem łanu. Klient może dodatkowo opryskiwać rosnące uprawy dzięki See & Spray.

Zmniejszone zużycie oprysku nawet o 2/3

Jak przekonują przedstawiciele marki John Deere, See & Spray było testowane na niemal 120 tys. ha na całym świecie. Sukces aplikacji punktowej jest porównywalny do pełnego oprysku, ale pozwala zmniejszyć zużycie herbicydów nawet o 2/3.

Pierwsze testy przeprowadzone w Europie dały te same rezultaty co w innych krajach. Dodatkowo, system może być zaadaptowany do europejskich wymogów i warunków.

Dokumentacja zabiegu

See & Spray pozwala na udokumentowane aplikowanie herbicydów dzięki wykorzystaniu wyświetlacza 4 generacji w kabinie. Wyświetlacz tworzy mapę zasięgu z informacją, gdzie dokładnie zastosowano środek chwastobójczy.

Dokumentacja może zostać przesłana za pomocą JDLink do John Deere Operations Center. Pozwala to m.in. na określenie podobszarów o zwiększonym zachwaszczeniu i optymalizację przyszłych działań.

Dostępność i sprzęt

Od wiosny 2023 roku See & Spray będzie dostępny w ograniczonym wymiarze dla europejskich opryskiwaczy zaczepianych serii R900i z belkami 36- i 39-metrowymi. W przyszłości będzie oferowany jako opcja dla różnych opryskiwaczy John Deere firmy Horst.

Aby See & Spray działał, zestaw musi być wyposażony w technologie:

· System Power Spray

· Pressure Recircualtion Booms

· TerrainCommand Pro

· Dysze opryskowe Inpidual Nozzle Control

· Technologia rolnictwa precyzyjnego JDLink

· Wyświetlacz Gen 4

· Odbiornik StarFire 7000